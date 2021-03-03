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ثقافة

حور.. رواية جديدة عن دار الزيات لـ محمد عبد الحميد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:41 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
صدر حديثًا عن دار الزيات للنشر والتوزيع، رواية " حور" للكاتب الدكتور محمد عبد الحميد، ضمن استعدادات الدار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، المقرر انطلاقها يونيو المقبل.

ولد دكتور محمد عبد الحميد عطية، في مدينة أبو تشت محافظة قنا، كان الأبن الأكبر لوالديه، في سن مبكرة ألحقه والده بكتاب بلدته لحفظ القرآن الكريم كما تلقي تعليمه داخل الأزهر الشريف حتي تخرج منه في عام 2001م حاصلًا على بكالوريوس تجارة بتقدير ممتاز، لذا يعد كاتبنا أزهريًا منذ النشأة.

عين بجامعة الأزهر وحصل على درجة الماجستير والدكتوراة في المحاسبة، وعمد إلى الكتابة العلمية منذ سنٍ مبكرة فقدم لنا ستة عشر كتابًا في مختلف تخصصات علم المحاسبة داخل مصر وخارجها.

يحكى الكاتب أن أباه رحمة الله عليه وشيخه دكتور عبد الكريم بلال رحمه الله كانا يدفعانه نحو القراءة دفعًا فقرا أمهات الكتب، فنالت كتب التاريخ منها اهتمامه ونهمه، حتي وصل إلى مرحلته الجامعية فقراء للكثير من الأدباء الذين تأثر بفكرهم ومنهجهم الروائي منهم طه حسين ومحمود العقلد، قراء كل روايات نجيب محفوظ فتأثر بها.

راودته فكرة الكتابة من وقت لآخر، عشق القراءة فحركت شغف الكتابة، دفعه أصدقائه وأهله، دفعه أحبته إلى أن يعبر عما يدور بداخله، يرون أنه لديه القدرة على شرح الأمور وسرد الأحداث بصورة تثير من يسمعها بل تسيطر عليه الرغبة في إكمال ما يحدثه فيه.
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