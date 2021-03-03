حور.. رواية جديدة عن دار الزيات لـ محمد عبد الحميد

ولد دكتور محمد عبد الحميد عطية، في مدينة أبو تشت محافظة قنا، كان الأبن الأكبر لوالديه، في سن مبكرة ألحقه والده بكتاب بلدته لحفظ القرآن الكريم كما تلقي تعليمه داخل الأزهر الشريف حتي تخرج منه في عام 2001م حاصلًا على بكالوريوس تجارة بتقدير ممتاز، لذا يعد كاتبنا أزهريًا منذ النشأة.



عين بجامعة الأزهر وحصل على درجة الماجستير والدكتوراة في المحاسبة، وعمد إلى الكتابة العلمية منذ سنٍ مبكرة فقدم لنا ستة عشر كتابًا في مختلف تخصصات علم المحاسبة داخل مصر وخارجها.



يحكى الكاتب أن أباه رحمة الله عليه وشيخه دكتور عبد الكريم بلال رحمه الله كانا يدفعانه نحو القراءة دفعًا فقرا أمهات الكتب، فنالت كتب التاريخ منها اهتمامه ونهمه، حتي وصل إلى مرحلته الجامعية فقراء للكثير من الأدباء الذين تأثر بفكرهم ومنهجهم الروائي منهم طه حسين ومحمود العقلد، قراء كل روايات نجيب محفوظ فتأثر بها.

