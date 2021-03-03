القضاء الإداري يؤيد ترشح ضياء رشوان في انتخابات نقابة الصحفيين

قضت محكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى المقامة من كارم يحيى إسماعيل، الصحفي، والمطالبة باستبعاد ضياء يوسف رشوان، نقيب الصحفيين الحالي، من قائمة المرشحين في انتخابات نقابة الصحفيين، على منصب النقيب، والمقرر عقدها في ٥ مارس الجاري.









واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 34584 لسنة 75 ق، كلًا من رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين ضياء يوسف رشوان بشخصه وبصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، وضياء يوسف رشوان، بصفته نقيب الصحفيين.









وقال كارم يحيى في دعواه، إن هذا يأتي دفاعًا عن استقلال نقابة الصحفيين المصريين، في مواجهة تضارب المصالح واحترامًا لقرار جمعيتها العمومية رقم 13 في 15 مارس 2019.







