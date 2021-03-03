عربية البرلمان تطالب بتحرك دولي لوقف اعتداءات إسرائيل ضد المسجد الأقصى





أدان النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بشدة اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة على المسجد الأقصى المبارك وإقدامهم على عرقلة وصول المصلين إليه مستنكرا بشدة إقدام الكيان الصهيوني على منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف.





وطالب " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم من المجتمع الدولى سرعة التحرك لوقف هذه السياسات الاستفزازية التي ينتهجها الكيان الصهيوني والتي من بينها التعدي على حق حرية العبادة التي كفلتها كافة الدساتير الدولية ، مؤكدًا أن الصمت من المجتمع الدولى جعل اسرائيل تتمادى فى مثل هذه الجرائم الخطيرة.





وطالب النائب أحمد فؤاد اباظة من المحكمة الجنائية الدولية سرعة التحرك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد انتهاكات الكيان الصهيوني في حق دور العبادة الفلسطينية مؤكدًا أن هذه الانتهاكات وغيرها لن تغير من حقيقة أن فلسطين عربية وأن الاحتلال إلى زوال ولو بعد حين وانه سوف يأتى اليوم الذى يحصل فيه الشعب الفلسطينى على جميع حقوقه المشروعة وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.





كما طالب من جميع المؤسسات الاقليمية والدولية سرعة التحرك لوقف هذه الاعتداءات الاسرائيلية الخطيرة فى حق الفلسطينيين والمقدسات الدينية خاصة بعد تكرارها من جانب سلطات الاحتلال الاسرائيلى.