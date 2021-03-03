اللواء أسامة عفش يتفقد لجان الامتحانات بمدارس مدينة الحسنة

تفقد اللواء أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة، محافظة شمال سيناء، عددا من المدارس اليوم الأربعاء، للمتابعة والاطمئنان علي انتظام عملية الامتحانات واحوال الطلبة داخل اللجان.

حيث تم ️المرور علي المدرسة الثانوية الجديدة بمدينة الحسنه ، وقد تلاحظ عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم نظافتها من أجل الوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيدا 19.

وقد تم تحويل مدير المدرسة للتحقيق في الشئون القانونيّة بديوان مجلس المدينة، لعدم الاهتمام بالتنظيم ونظافه المكان وعدم الحفاظ علي سلامة الطلبة ، بعدم إلزام الطلبة بارتداء الكمامات حفاظا علي سلامتهم.. كما تم المرور علي المدرسة الإعدادية وقام بالمرور علي لجان الامتحان، وأشاد بالمدرسة من ناحية الاهتمام بالتنظيم ونظافة المكان والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد .





ومن جانب آخر .. تم المرور علي إدارة التضامن الاجتماعي بالحسنة لمتابعة سير العمل والتأكد من توزيع البطاطين علي المستحقين من الأهالي..بناء علي الكشوف السابق إعدادها بأسماء الأسر الأكثر احتياجا.

كما تم المرور علي الوحدة المحلية بقرية بغداد ، لمتابعة سير العمل وضبط الحضور لضمان تقديم الخدمات للمواطنين وعدم التقصير فى تقديم وتوفير كل مايلزم القرية والمواطنين .

وقد تم تحويل احد العاملين بالوحدة المحلية بقرية بغداد ، للشئون القانونيّة بديوان مجلس المدينه لتغيبة بدون إذن ، كما شملت الجمله المرور على مستشفى بغداد امتابعة سير العمل ، وتبين انتظام جميع أفراد الطاقم الطبى داخل أقسام المستشفي لتقديم الخدمة المترددين عليها من المرضي.

وفي نفس السياق..قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء إنه أثناء متابعة أعمال الامتحانات والكنترول تلاحظ بعض المخالفات فى أعمال الكنترول بمدرستي الشهيدة بسمة سعيد راشد الإعدادية بنات والشهيد رفيق عزت الإعدادية بنين بمدينة العريش، وذلك للمخالفات في أعمال الكنترول للصف الأول الإعدادي.. وقد تم إحالة مديري مدرستين ولجنتي النظام والمراقبة والكنترول بمدرستي الشهيدة بسمة سعيد راشد الإعدادية بنات والشهيد الرائد رفيق عزت الإعدادية بنين للشئون القانونية.

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