اللواء أسامة عفش يتفقد لجان الامتحانات بمدارس مدينة الحسنة

تفقد اللواء أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة، محافظة شمال سيناء، عددا من المدارس اليوم الأربعاء، للمتابعة والاطمئنان علي انتظام عملية الامتحانات واحوال الطلبة داخل اللجان.
كما تم المرور علي الوحدة المحلية بقرية بغداد ، لمتابعة سير العمل وضبط الحضور لضمان تقديم الخدمات للمواطنين وعدم التقصير فى تقديم وتوفير كل مايلزم القرية والمواطنين .
وقد تم تحويل احد العاملين بالوحدة المحلية بقرية بغداد ، للشئون القانونيّة بديوان مجلس المدينه لتغيبة بدون إذن ، كما شملت الجمله المرور على مستشفى بغداد امتابعة سير العمل ، وتبين انتظام جميع أفراد الطاقم الطبى داخل أقسام المستشفي لتقديم الخدمة المترددين عليها من المرضي.
وفي نفس السياق..قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء إنه أثناء متابعة أعمال الامتحانات والكنترول تلاحظ بعض المخالفات فى أعمال الكنترول بمدرستي الشهيدة بسمة سعيد راشد الإعدادية بنات والشهيد رفيق عزت الإعدادية بنين بمدينة العريش، وذلك للمخالفات في أعمال الكنترول للصف الأول الإعدادي.. وقد تم إحالة مديري مدرستين ولجنتي النظام والمراقبة والكنترول بمدرستي الشهيدة بسمة سعيد راشد الإعدادية بنات والشهيد الرائد رفيق عزت الإعدادية بنين للشئون القانونية.