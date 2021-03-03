انفجار جديد في العراق يستهدف رتلا عسكريا للتحالف الدولي

انفجرت عبوة ناسفة، الأربعاء، على رتل عسكري للتحالف الدولي في محافظة الديوانية جنوبي العراق، وفق مصدر أمني.





ونقلت وكالة "شفق نيوز" العراقية، عن مصدر أمني قوله إن "عبوة ناسفة، زرعها مجهولون، انفجرت أثناء مرور رتل شاحنات عسكرية محملة بمواد لوجستية للتحالف الدولي على طريق الديوانية السريع".





وأضاف المصدر أن الانفجار خلف أضرارًا مادية بإحدى شاحنات الرتل، دون وقوع إصابات بشرية.





وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني من محافظة الأنبار، بسقوط عدد من الصواريخ على قاعدة عين الأسد التي يتواجد فيها قوات أمريكية في المحافظة، وبذلك يكون هذا القصف الثاني على قاعدة تستضيف قوات أمريكية خلال أقل من شهر، بعد قصف أربيل".





وكشفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأربعاء، تفاصيل الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد، في الأنبار.





ونقلت صحيفة "بغداد اليوم" عن المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، قوله إن "10 صواريخ انطلقت باتجاه قاعدة عين الأسد في الأنبار، صباح اليوم".





وأضاف، أن "الهجوم وقع في الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم".





وحول الأضرار، قال اللواء الخفاجي إن "الصواريخ وقعت جميعها في محيط القاعدة، ولم تلحق أضرارا مادية أو بشرية بالقاعدة".



