وكيل التعليم بالغربية يتفقد لجان امتحانات مدارس كفر الزيات.. صور

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأربعاء، امتحانات في عددا من مدارس إدارة كفر الزيات التعليمية، يرافقه فتحى أبوهندى مدير عام التعليم الفنى، والوقوف على مدى سير أعمال اللجان والعملية الامتحانية لطلاب النقل بالمرحلة الثانوية والتعليم الفني، والمرحلة الإعدادية، والتي تتم وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة بجميع مدارس المحافظة.





وتابع وكيل الوزارة، لجان الامتحانات بمدارس الشهيد نبيل القيعي للتعليم الأساسي، الشهيد محمد صبحي رميح الثانوية المشتركة بالدلجمون، وكفر الزيات الثانوية الصناعية المشتركة، ولجان امتحانات الاعدادية.



