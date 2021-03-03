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تعليم

وكيل التعليم بالغربية يتفقد لجان امتحانات مدارس كفر الزيات.. صور

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:23 م
صدى البلد
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احمد علي
تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأربعاء، امتحانات في عددا من مدارس إدارة كفر الزيات التعليمية، يرافقه فتحى أبوهندى مدير عام التعليم الفنى، والوقوف على مدى سير أعمال اللجان والعملية الامتحانية لطلاب النقل بالمرحلة الثانوية والتعليم الفني، والمرحلة الإعدادية، والتي تتم وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة بجميع مدارس المحافظة. 

وتابع وكيل الوزارة، لجان الامتحانات بمدارس الشهيد نبيل القيعي للتعليم الأساسي، الشهيد محمد صبحي رميح الثانوية المشتركة بالدلجمون، وكفر الزيات الثانوية الصناعية المشتركة، ولجان امتحانات الاعدادية.

وشدد وكيل الوزارة، على إتباع جميع المدارس الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من تعقيم اللجان، ارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين، والتأكد من سير امتحان طلاب الصف الأول الثانوي بشكل جيد، وعدم وجود مشكلات في الدخول إلى المنصة الالكترونية للامتحان، ومراجعة توزيع التغذية المدرسية على جميع الطلاب بالمدارس، والتأكد من سلامة تواريخ الصلاحية على كل وجبة.
وكيل التعليم بالغربية يتفقد لجان امتحانات مدارس كفر الزيات.. صور
وكيل التعليم بالغربية يتفقد لجان امتحانات مدارس كفر الزيات.. صور
وكيل التعليم بالغربية يتفقد لجان امتحانات مدارس كفر الزيات.. صور
وكيل التعليم بالغربية يتفقد لجان امتحانات مدارس كفر الزيات.. صور
وكيل التعليم بالغربية يتفقد لجان امتحانات مدارس كفر الزيات.. صور
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