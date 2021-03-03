البورصة تخسر 9.6 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي لمؤشراتها، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الاسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 9.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.842 مليار جنيه.





وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.68%، ليغلق عند مستوى 11393 نقطة.





وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.33% ليغلق عند مستوى 2238 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 13933 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.47% ليغلق عند مستوى 2190 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.68% ليغلق عند مستوى 3203 نقطة.