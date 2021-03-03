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حوادث

حريق يلتهم محل أجهزة كهربائية بكفر الدوار في البحيرة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:25 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

التهم حريق هائل محتويات محل أجهزة كهربائية بمنطقة السعرانية بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، منذ قليل، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، فيما رجحت المعاينة الأولية أن يكون الحريق نتج عن حدوث ماس كهربائي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق هائل داخل محل أجهزة كهربائية بمنطقة السعرانية بكفر الدوار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لموقع الحريق.

وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتداها للمنازل والمحال المجاورة، ونتج عن الحريق احتراق وإتلاف بعض محتويات المحل، دون خسائر بشرية، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتولى التحقيق.

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