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ديني

الأوقاف تعلن موعد وشروط الاختبار التحريرى للأئمة المتقدمين لمسابقة الإيفاد الدائم

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:35 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف موعد الاختبار التحريري لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة، وذلك يوم السبت المقبل 6 مارس المقبل، بمقر مسجد النور في تمام الساعة الواحدة ظهرًا ، مؤكدة أنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بطاقة الرقم القومي، وإفادة من المديرية التي يعمل بها أو الديوان العام بأن المتقدم منطبق عليه شروط المسابقة.

وتم وضع شروط المسابقة التى يجب أن تنتطبق على المتقدمين وهي :

أن يكون مسكنًا على درجة مالية بالموازنة.
 
أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية في قطاع الدعوة لا تقل عن ست سنوات للمعينين في محافظاتهم، ولا تقل عن خمس سنوات للحاصلين على الماجستير ، أربع سنوات للحاصلين على الدكتوراه ، ولا تقل عن ثلاث سنوات للمعينين خارج محافظاتهم .
 
أن يكون حاصلًا في تقارير الكفاءة على مرتبة ممتاز خلال العامين الأخيرين.
 
أن لا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة ، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال العامين 2019 – 2020م .
 
أن لا يزيد السن عن (55) عاما في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.
 
أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في: ( الـقــرآن الكـريم كاملًا – العـقيدة – التـفسـير وعلوم القرآن - الحديث وعلومه – الفقــه وأصولـه السـيرة النبوية والثقافة العامة ـ اللغة الأجنبية المتخصص فيه).
 
أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة.
 
أن يكون حسن السير والسلوك.
 
أن يكون سليم البنية ، مكتمل الحواس والأعضاء ، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط ، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم ( 137 ) لسنة 2014م .
 
أن لا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية ، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر ؛ سواء على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي.
 
أن لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية – الشئون القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ما لم يُلغ القرار ، أو تُسحب التوصية .
 
أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره .
 
ووفق المواعيد المحددة فإن الامتحان الشرعي سيكون من الساعة الواحد ظهرًا إلى الثالثة ، وامتحان اللغات من الثالثة والنصف إلى الخامسة ، وسيتم استبعاد أي متقدم لا تنطبق عليه الشروط المذكورة .
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