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أخبار العالم

اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان بالعراق: جاهزون لاستقبال الحبر الأعظم

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:55 م
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
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قسم الخارجي
أعلنت اللجنة المنظمة لزيارة البابا فرنسيس إلى العراق، اكتمال الاستعدادات للزيارة، وأن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الخاصة بهذه الزيارة.

وأعرب بطريرك الكلدان مار لويس روفائيل ساكو في مؤتمر صحفي، صباح اليوم الأربعاء عن ترحيب واسع في العراق للزيارة، فيما أشارإلى أن الزيارة تتضمن إقامة العديد من القدَّاسات وزيارة المواقع الاثرية. 

وأضاف، بحسب وسائل إعلام عراقية أنه "تم اتخاذ إجراءات وقائية أثناء زيارة البابا فرانسيس الى العراق"، مبينًا أن "البابا سيزور عددًا من المواقع الأثرية".

وأكد ساكو، أنه "لا يوجد حتى الآن أي توقيع على وثيقة بين السيد السيستاني والبابا"، وأن "البابا مصر على زيارة العراق".

وأشار إلى أن " زيارة البابا رسالة محبة وسلام ودعم للمسيحيين في العراق والتشجيع على البقاء في البلاد".

وسيزور البابا فرنسيس الزعيم الروحي لنحو 1,3 مليار كاثوليكي في العالم، نهاية الاسبوع، بغداد ومدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.
 
وسيستقبل ملعب فرنسو حريري في أربيل (20 الف مقعد) أربعة الآف شخص فقط لحضور قداس الأحد، وفق منظمي الزيارة.

واعلنت الفاتيكان برنامج زيارة البابا فرنسيس إلى العراق، الذي يبدأ في الخامس من مارس 2021، حيث  يتضمن زيارة إقليم كوردستان، واللقاء بكبار المسؤولين هناك، ضمنها اجتماع مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.
ومن المقرر أن يصل البابا فرنسيس إلى أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، في 7 مارس 2021، وسيتم استقباله من قبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بمشاركة عدد من المسؤولين والشخصيات الدينية، في مطار أربيل الدولي.

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