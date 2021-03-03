نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد الامتحانات بكلية البنات

تفقد اليوم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، لجان الامتحانات بكلية البنات وذلك للوقوف على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول و تطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كوفيد ١٩.





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ورافقه أثناء الجولة الدكتورة رقية شلبي عميدة الكلية و ا.د.مي عبد الجواد وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب و ا.د اميرة احمد يوسف وكيلة الكلية لشئون المجتمع وخدمة البيئة.





و اشاد ا.د.عبد الفتاح سعود بحرص الكلية على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد ١٩ و تطبيق التباعد الإجتماعى داخل اللجان والإلتزام بإرتداء الكمامات. والاجراءات التي نفذتها الكلية بالفعل لما فيه راحة الطلاب اثناء تأدية الامتحانات.





ومن جانبها اكدت د. رقية شلبي عميدة الكلية علي حرص الكلية علي تحقيق اقصي درجات الحماية سواء للطلاب أو المراقبين من خلال وجود خيمه مجهزة جيدة التهوية لاستقبال اي حاله تظهر عليها اي اعراض أثناء الامتحان ، وأيضا تنظيم دخول وخروج الطلاب من المسارات المخصصة لذلك بكل مبني وايضا قياس درجات حرارة الطالبات وتعقيم اللجان عقب كل فترة امتحانية .الي جانب مرور لجنة الأزمات علي اللجان لمتابعة الحالة الصحية للطالبات وذلك في ظل تواجد قوي لأعضاء هيئة التدريس لمساعدة الطالبات في مواجهة أي مشكلة في فهم ورقة الأسئلة.





وأوضحت د. مي عبد الجواد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ان عدد الطالبات اللائى يؤدين اختبارات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات علي ثلاث فترات تشمل: الفرقة الاولى ٦٣٥٠ طالبة ، الفرقة الثانية ٦٣٨٢ طالبة ، الفرقة الثالثة ٦٤٥٢ طالبة، الفرقة الرابعة ٧١٧١ طالبة باجمالي ٢٦٣٥٥ طالبة بواقع ١٤٧ لجنة يقوم بأعمال الملاحظة ٢٩٤ مراقب يتم توزيعهم علي اللجان طبقا لجدول الامتحان. واشادت ا.د مي عبد الجواد بنظام التعليم الهجين والذي ساهم في تقليل حضور الطالبات بنسبة ٥٠% والتصحيح الإلكتروني الذي يتم في سرعة ودقة وبأقل قدر من المخاطر.