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رياضة

شاهد.. أعضاء مجلس النواب من الرياضيين يلتقطون صورا تذكارية في اتحاد الكرة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:54 م
صدى البلد
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يسري غازي
حرص أعضاء مجلس النواب من الرياضيين على التقاط الصور التذكارية مع المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة. 

وشهد حفل تكريم أعضاء مجلس النواب من الرياضيين حضور كل محمد محمد حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب إلى جانب محمد عمر نجم الاتحاد السكندري وحازم إمام نجم الزمالك السابق وطارق السعيد رئيس النادي الترسانة وطارق السيد رئيس النادي الأوليمبي ومحمود الشامي.

وقال محمد عمر نجم الاتحاد السكندري أن جلسة أعضاء مجلس النواب مع مسؤولي اتحاد الكرة تطرقت إلى أزمة مسحات الدوري الممتاز.

وأوضح محمد عمر انه تم الحديث عن مسحات الدوري والاستماع إلى وجهات النظر مع الجبلاية بشأن الأزمة.

وأكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة أن الجبلاية قامت بتكريم أبنائها من مختلف اللعبات.

ولفت إلى أنه سعيد جدا بتكريمهم لأنهم من ابناء الرياضة ونجوم سابقين ورؤساء أندية وأبناء اتحاد الكرة.

وقال ايضا: كان لابد من تكريمهم وتحدثنا معهم في كافة القضايا الرياضية ومن الضروري الاستفادة بهم كداعمين لاتحاد الكرة وملفات الرياضة المصرية من خلال مواقعهم بالتعاون مع وزير الشباب والرياضة وكلنا على قلب رجل واحد 

ووجه حازم إمام نجم الزمالك السابق والنائب البرلماني الشكر إلى اتحاد الكرة على تكريم أعضاء مجلس النواب من الرياضيين.

وقال حازم امام فى تصريحات له : تطرقنا خلال التكريم إلى أزمة إجراء الأندية بالدوري لمسحات كورونا.

اشار إلى أن أحمد مجاهد أكد أن شروط المسابقة في الدوري الممتاز تؤكد على تحمل الأندية كافة تكاليف مسحات الدورى.

وحضر حازم إمام نجم نادى الزمالك السابق وعضو مجلس النواب إلى مقر اتحاد الكرة لحضور تكريم أعضاء مجلس النواب من الرياضيين ومحمد عمر نجم الاتحاد السكندرى فيما غاب حسام غالي نجم الأهلي السابق.

وكرم اليوم الأربعاء الاتحاد المصري لكرة القدم، النواب أعضاء البرلمان من الوسط الكروي فى مقر الجبلاية بالجزيرة.
 
وحضر كل من محمود حسين رئيس لجنه الشباب والرياضة فى مجلس النواب وطارق السيد رئيس النادي الأوليمبي وطارق السعيد رئيس نادى الترسانة إلى مقر اتحاد الكرة.

وعقد الثنائى جلسة مع المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة فى مقر الجزيرة.

وسبق لمسؤلى اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة الاعلان عن تأجيل الحفل التكريم من السبت الماضى إلى اليوم الأربعاء نظرا لظروف بعض النواب التي حالت دون إقامة حفل التكريم.

ويمثل الرياضيون فى مجلس النواب كلٌ من حازم إمام وحسام غالي ومحمد عمر وآيه مدني. 

يذكر ان اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأخير برئاسة أحمد مجاهد قررت تكليف محمد الشواربي عضو اللجنة بالإشراف على إدارتي المسابقات وشئون اللاعبين ، وتكليف أحمد حسام عوض عضو اللجنة بالإشراف على العقود التي يبرمها الاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية.

كما قررت اللجنة اعتماد الهيكل الإداري للاتحاد وإعادة هيكلة الإدارة الفنية واستمرار وليد العطار، قائمًا بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد.
شاهد.. أعضاء مجلس النواب من الرياضيين يلتقطون صورا تذكارية في اتحاد الكرة
شاهد.. أعضاء مجلس النواب من الرياضيين يلتقطون صورا تذكارية في اتحاد الكرة
شاهد.. أعضاء مجلس النواب من الرياضيين يلتقطون صورا تذكارية في اتحاد الكرة
شاهد.. أعضاء مجلس النواب من الرياضيين يلتقطون صورا تذكارية في اتحاد الكرة
شاهد.. أعضاء مجلس النواب من الرياضيين يلتقطون صورا تذكارية في اتحاد الكرة
شاهد.. أعضاء مجلس النواب من الرياضيين يلتقطون صورا تذكارية في اتحاد الكرة
شاهد.. أعضاء مجلس النواب من الرياضيين يلتقطون صورا تذكارية في اتحاد الكرة
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