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فن

إسلام غالي يشوق جمهوره لأغنية "من غير رجوع" بهذه الطريقة.. شاهد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:22 م
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر الفنان إسلام غالي البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة "من غير رجوع" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب " استنيتوا كتير، أغنية  "من غير رجوع" خلاص فاضل عليها أيام قليلة وتكون متاحة على قناتي الرسمية في يوتيوب وعلى أنغامي"، الأغنية من كلمات أحمد الجندي، وألحان مدين وتوزيع إحمد إبراهيم.


يذكر أن المطرب الشاب إسلام قدم العديد من الأغاني الناجحة والتي حققت أعلى عدد من المشاهدات، مثل فيديو كليب هرمونات من كلمات محمد نصار وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل وإخراج محمد القاضي.


وأغنية ست الحسن من كلمات عبد الرحمن محمد وألحان مدين، وأغنية قمر عالي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وأغنية عايش على مأساتي من كلمات احمد الجندي وألحان مدين وإخراج محمد القاضي.
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