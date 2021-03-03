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محافظات

لمتابعة حملة شلل الأطفال..رئيس قطاع الطب الوقائي بالصحة يزور محافظة الفيوم

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:31 م
الدكتور علاء عيد
الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة
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الفيوم - نبيل أبو السعود

تفقد  الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان , على رأس وفد يضم الدكتورعصام عثمان مدير البرنامج الموسع للتطعيمات ، والدكتور مجدى مكتب منظمة الصحة العالمية.


 رافقة خلال الزيارة الدكتور حاتم جمال الدين  وكيل وزارة الصحة والدكتور عماد الدين حسن مديرعام الشئون الوقائية بالمديرية، و ابراهيم يحيى المشرف المركزى بالوزارة ، وتابع عيد  سير العمل بالحملة بالمركز الطبى بالحادثة والمركز الحضرى بمنطقة كيمان فارس ،  بحضور الدكتور هانى انور مديرادارة البندر وفريق الاشراف بالإدارة .


وقدم الدكتور علاء الشكر لجميع المشاركين بالحملة على المجهود الرائع ، فى ظل الظروف الحالية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.


وقال عيد : إن المستهدف تطعيم جميع  الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات ، ويتم التطعيم بالفرق الطبية المدربة والمنتشرة في جميع قرى ومدن الجمهورية، تضم فرقا ثابتة بوحدات ومراكز طب الأسرة ومكاتب الصحة وفرق متحركة من شقة إلى شقة .


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وعقد الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم مساء الأحد اجتماعا، بعد انتهاء اليوم الأول للحملة القومية لشلل الأطفال، بحضور الدكتور عماد الدين حسن مدير عام الشئون الوقائية بالمديرية ابراهيم يحيى المشرف المركزى بالوزارة ، ومديرى الإدارات الصحية ومديري الوقائي ومسئولي التطعيمات بالإدارات الصحية ومشرفين المديرية وذلك لمناقشة الأنشطة خلال اليوم وتذليل أى صعوبات ومعوقات.

بدأت فرق العمل اليوم نشاطها، سواء فرق ثابتة بالوحدات أو فرق متحركة من شقة الى شقة. ، وخلال الاجتماع عرض مشرفى المديرية اهم المعوقات والصعوبات التي واجهت بعض الفرق الصحية بالوحدات والمراكز الحضرية خلال اليوم والعمل على حلها ،وقدم الدكتور حاتم الشكر لجميع الاطقم الطبية العاملة بالحملة على الجهد المبذول ، وأكد على مواصلة الجهود للوصول إلى المستهدف المطلوب وتطعيم جميع الأطفال المستهدفين بالحملة.
لمتابعة حملة شلل الأطفال..رئيس قطاع الطب الوقائي بالصحة يزور محافظة الفيوم
لمتابعة حملة شلل الأطفال..رئيس قطاع الطب الوقائي بالصحة يزور محافظة الفيوم
لمتابعة حملة شلل الأطفال..رئيس قطاع الطب الوقائي بالصحة يزور محافظة الفيوم
لمتابعة حملة شلل الأطفال..رئيس قطاع الطب الوقائي بالصحة يزور محافظة الفيوم
لمتابعة حملة شلل الأطفال..رئيس قطاع الطب الوقائي بالصحة يزور محافظة الفيوم
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