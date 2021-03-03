لمتابعة حملة شلل الأطفال..رئيس قطاع الطب الوقائي بالصحة يزور محافظة الفيوم

تفقد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان , على رأس وفد يضم الدكتورعصام عثمان مدير البرنامج الموسع للتطعيمات ، والدكتور مجدى مكتب منظمة الصحة العالمية.
رافقة خلال الزيارة الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة والدكتور عماد الدين حسن مديرعام
الشئون الوقائية بالمديرية، و ابراهيم يحيى المشرف المركزى بالوزارة ، وتابع عيد سير العمل بالحملة بالمركز الطبى بالحادثة والمركز
الحضرى بمنطقة كيمان فارس ، بحضور الدكتور
هانى انور مديرادارة البندر وفريق الاشراف بالإدارة .
وقدم الدكتور علاء
الشكر لجميع المشاركين بالحملة على المجهود الرائع ، فى ظل الظروف الحالية مع اتخاذ
الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وقال عيد : إن المستهدف تطعيم جميع الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات ، ويتم التطعيم بالفرق الطبية المدربة والمنتشرة في جميع قرى ومدن الجمهورية، تضم فرقا ثابتة بوحدات ومراكز طب الأسرة ومكاتب الصحة وفرق متحركة من شقة إلى شقة .
وكيل الصحة بالفيوم: 1913 فريقًا للتطعيم ضد شلل الأطفال