جامعة الجلالة تستقبل وفدا من جامعة Knowledge Hub لبحث سبل التعاون المشترك

استقبلت جامعة الجلالة، وفد من جامعة Knowledge Hub المستضيفة لفرع جامعة كوفنتري البريطانية بالقاهرة، وذلك بهدف بحث سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات العلمية، حيث ضم الوفد إيهاب سلامة، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتعليم، ومريم دراز مدير عام تطوير الاعمال السويدي للتعليم، ومهند عمر مدير الشئون الحكومية والدولية السويدي للتعليم.









وكان في استقبالهم الدكتور أشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، والدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية وخدمة المجتمع وتطوير البيئة، والدكتور طارق أبوالمعاطي، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية.









وخلال اللقاء قدم وفد جامعة Knowledge Hub شرحًا موجزًا عن جامعة كوفنتري وأهدافها ومشاريعها الحالية والمستقبلية، كما تركز النقاش على بحث سبل أوجه التعاون المشترك بين الجامعتين، وذلك من خلال عقد دورات تدريبية مشتركة للطلاب، وبحث سبل الشراكة في تقديم أفكار لمشاريع مستقبلية تنعكس علي تطوير التعليم الجامعي في مصر.





وفي نهاية الزيارة تم عمل جولة ميدانية داخل جامعة الجلالة، لأعضاء الوفد اطلعوا خلالها على كافة الامكانيات والكليات المتوفرة بالجامعة.





الجدير بالذكر، تعد جامعة الجلالة احدي الجامعات الأهلية التي تم افتتاحها هذا العام بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كواحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة، التي تطبق نظاما تعليميا عالي الجودة، مما يجعلها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية للطلاب المحليين والدوليين.









يستوعب الحرم الجامعي مقرات لخمسة عشرة كلية تقدم اكثر من ٦٥ برنامجا متميزا، حيث تم افتتاح ١٤ مجالا هذا العام منقسمين الي ٢٩ برنامجا في شتي المجالات منها مجال الطب، الإنتاج الإعلامي، العلاج الطبيعي، العلوم الاجتماعية والإنسانية، العلوم الإدارية، العلوم الأساسية، الصيدلة، العلوم الهندسية، العمارة، الفن والتصميم، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، طب الاسنان، علوم التمريض وأخيرا علوم وهندسة الحاسبات.







