هيونداي تعلن التصميم النهائي للسيارة Bayon 2021 .. تعرف على المواصفات | فيديو

كما تتميز السيارة بهيكل هاتشباك ، ولكنها متوسطة الحجم ، وتزينت السيارة بواجهة مصابيح LED ، فريدة التصميم ، بالإضافة إلى التصميم الملفت لشكل الواجهة الخلفية ، والتي يعلوها جنح هوائي صغير للحفاظ على الثبات على السرعات العالية.





وتعد السيارة نموذجا مطورا وأكثر عصرية من سيارات i20 الشهيرة من هيونداي ، لكن هذه السيارة هي أكبر قليلا منها ، حيث يبلغ طولها 4 أمتار ، و18 سم ، وعرض 177 سم، مع ارتفاع 149 سم، ولكن المسافة بين محوري العجلات تقدر بـ 258 سم.





وتتميز السيارة بعجلات أقراص معدنية مميزة بمقاس 15 ، 17 بوصة ، ولكن قمرتها من الداخل تم تجهيزها بواجهة قيادة متطورة فيها، مع شاشتين ، واحدة من ناحية السائق ، وتعمل كلوحة عدادات إلكترونية ، وأخرى تعمل بمقاس 10،25 بوصة.





وتستمد السيارة قوتها بنوعين من المحركات الاقتصادية ، الأول محرك MPI ، سعة 1.2 لتر ، ويولد عزما يعادل 84 حصانا، ومحرك آخر T-GDi توربيني بسعة 1.0 ليتر بعزم 100 حصان.





كشفت هيونداي عملاق السيارات الكورية عن التصميم النهائي لموديل Bayon ، والتي قامت بتطويرها لتكون من أفضل وأجمل السيارات الاقتصادية المخصصة لمحبي السيارات العصرية .ويوجد بالسيارة أنظمة إلكترونية تتعامل بها ومنها Apple CarPlay و Android Auto والمدعمة بـ 8 مكبرات صوت من نوع Bose، وبنظام لشحن الهواتف الذكية لاسلكيا.