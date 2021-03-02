بعد وصولها مصر .. أسعار فئات هيونداي توسان الشكل الجديد والجيل السابق موديلات 2021

تواصل شركة هيونداي الكورية تألقها داخل الاسواق المصرية بالعديد من الاصدارات، و لعل النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام "توسان" هي الأبرز خلال الفترة الحالية، بعد أن حققت نسبة رواج كبيرة داخل الشارع المصري، لتعزز هيونداي من تواجدها بالاصدار المطور كليًا الذي يحمل نفس الاسم و لكن باطلالة و ملامح جديدة.

– هيونداي توسان الجيل الجديد 2021

تستمد توسان الجيل الجديد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة 180 حصانا، وعزم أقصى للدوران 265 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات، بينما تتسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، في غضون 9 ثوان فقط.

تحتوي السيارة على العديد من وسائل الأمن والسلامة والتي تتضمن، عدد 6 من الوسائد الهوائية AIR BAGS ، و نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و خاصية التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، برنامج التوازن الالكتروني ESP وأنظمة المساعدة على خوض المنحدرات و المرتفعات .HAC – HDC

كما تضم مرايات جانبية كهربائية، و مثبت سرعة، و مستشعرات ركن، و كاميرا خلفية، و فرامل يد كهربائية تدعم نظام التعليق Auto Hold، بالاضافة إلى خاصية المفتاح الذكي، و مقود حركة متعدد المهام، و شاشة لعرض الوسائط المتعددة، و جنوط رياضية تتراوح بين 17 و 19 بوصة، و فتحة سقف للفئات الاعلى تجهيزًا، و مصابيح أمامية و خلفية تعمل بتقنية LED.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة هيونداي توسان الجيل الجديد 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل SMART 2021محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 435 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SMART PLUS 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 465 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل MODERN 2021محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 500 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل ADVANCED 2021محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 550 ألف جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل PREMIUM 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 590 ألف جنيه.





- هيونداي توسان GDI موديل 2021

زودت السيارة بمحرك مكون من 4 اسطوانات، سعة 1600 بقوة 130 حصانا، و عزم اقصى للدوران 161 نيوتن/متر، و اخر 1600 سي سي تيربو ينتج قوة 177 حصانا، وعزم أقصى للدوران 265 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات، بينما قدر طول السيارة بنسبة 4.4 متر، و بعرض 1.8 متر، و بارتفاع 1.6 متر، و تستعب المساحة التخزينية الخلفية إلى 488 لترا.

دعمت توسان بعدة عوامل للحماية و منها، AIR BAGS، و فرامل ABS و EBD، و انظمة التوازن الالكتروني، و المساعدة عند القيادة، بالاضافة إلى رز تفعيل و ايقاف المحرك، و شاشة ملونة تعمل باللمس قياس 7 بوصة، و مثبت سرعة، و لوحة عدادات 4.2 بوصة، و فتحة سقف بانوراما.

ويبدأ السعر الرسمي لـ توسان DGI موديل 2021 من 414.900 جنيه و حتى 596.900 جنيه.