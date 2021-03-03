ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

جنازات محفوفة بالخطر.. هل ينتقل كورونا من جثث الموتى؟

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:06 م
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني

منذ تفشي فيروس كورونا التاجي في العام الماضي، وباتت طرق نقل عدوى كوفيد 19 معروفة للجميع ، إلا أن هناك طريقة واحدة لم يحسم فيها الجدل، فهل ينتقل فيروس كورونا من جثة المتوفي بالفيروس إلى الأحياء كالأطباء والقائمين على إجراءات دفن الميت وأقاربه؟ .


تلك النقطة بشكل محدد كانت محل اهتمام الكثير منذ تفشي كورونا، ورغم ذلك لا يوجد رد قطعي وحاسم في هذا الشأن، فبعض الأطباء يؤكدون أن الفيروس يموت تلقائيًا بمجرد وفاة المصاب وبالتالي يصبح غير فعال ولا يمكن نقل العدوى لغيره .

اقرأ أيضا

إصابة زوجة ماجد المصري وابنهما آدم بفيروس كورونا

كورونا وجثة الميت

وليم أدو كرو، المتحدث باسم المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القارتين الأمريكيتين، قال سابقًا حول هذا الأمر إنه حتى الأن لا يوجد دليل على أن جثث الموتى تنقل فيروس كورونا للأحياء ، وأن الفيروس سارس-كوف-2 المسبب للمرض ينتقل في الغالب، عبر قطرات رذاذ يطلقها البشر عند حديث المصاب أو عطسه أو سعاله، لكن من النادر أن ينتقل من خلال جثة المتوفي .


وفي نفس الوقت نصح بعدم التعامل بشكل قريب من جثة المتوفي بكورونا مثلما يحدث في بعض الحالات كتقبيل الميت أو احتضانه وهكذا والتوقف عن تلك السلوكيات تمامًا في حالة وفاة المصاب بكورونا، فربما يكون الفيروس مازال نشطا ويمكن أن ينتقل من الميت للحي .


قال وهران فينيجان ، رئيس قسم الطب الشرعي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، إن الخطر الأكبر بشكل عام هو من الأحياء وليس من الأموات، في حين أن الكائنات الحية يمكن أن تتحرك - مطلقة الفيروس - بمجرد أن تبدأ خلايا شخص ما في التحلل ، فإن أي فيروسات تعيش في الداخل تبدأ أيضًا في الاضمحلال، بحسب موقع medicinenet .

اقرأ أيضا

في الصيدليات بالمجان .. بشرى سارة يزفها وزير الصحة السعودي بشأن لقاح كورونا

رد منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية تحدثت حول هذا الأمر بشكل صريح خلال الفترة الماضية، وكُتب على حساب المنظمة على تويتر :" صحّح معلوماتك، حتى الآن لا يوجد دليل على إصابة الأشخاص بالعدوى جراء التعرض لجثث الأشخاص الذين ماتوا بسبب مرض كوفيد 19".


وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، فإن معظم العوامل المعدية لا تعيش طويلًا في جسم الإنسان بعد الوفاة ، ومع ذلك ، تدرك منظمة الصحة العالمية أيضًا أن الأشخاص الذين يتعاملون مع الجثث بشكل روتيني معرضون لخطر الإصابة بالسل والفيروسات المنقولة بالدم مثل الإيبولا والتهاب الكبد وفيروس نقص المناعة البشرية والتهابات الجهاز الهضمي مثل الإشريكية القولونية وحمى التيفوئيد.


ولا يمكن للفاحصين الطبيين أن يكونوا متأكدين تمامًا من العدوى التي قد تؤوي الجثة ، لذلك يتخذون دائمًا احتياطات عالمية ، ويعاملون جميع سوائل الجسم على أنها معدية، وهذا يعني ارتداء بدلات واقية وقفازات ونظارات واقية ودروع للوجه وقبعات وأقنعة.

اقرأ ايضا

آخرها سلالة الشيطان.. كم وصل عدد أنواع كورونا الجديدة حتى الآن

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مع بدء تطبيق غرامة ضد المخالفين..الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة منع دفن موتى كورونا

رصد 17 طفرة فى 22 دولة أوروبية.. الصحة العالمية تكشف معلومات جديدة بشأن سلالة كورونا الجديدة

هل الصداع علامة أولية على الإصابة بـ فيروس كورونا؟

الصحة العالمية: كورونا لا ينتقل عبر موجات الراديو وشبكات المحمول

ظهر من 23 سنة وليس له لقاح.. القصة الكاملة لـ فيروس نيباه

جائحة جديدة تهدد العالم.. فيروس نيباه أشرس من كورونا ونسب الوفيات به 75%.. وشركات الأدوية العملاقة عاجزة عن مواجهة الخطر الوبائي المحتمل

ترشيحاتنا

من غير أدوية.. 3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من حب الشباب

وزير خارجية قطر: نرفض التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة ..فيديو

الحكومة : التوزيع غير المتكافئ للقاحات كورونا عالميًا يؤدى إلى 4 تريليونات دولار خسائر اقتصادية

وزير الخارجية القطري: نسعى لعودة علاقاتنا مع مصر إلى دفئها

عالجنا الأمر سريعا بلا مشاكل.. وزير التعليم يعلق على أزمة خطأ امتحان أولى إعدادي بمدارس الهرم

وزير الخارجية: وجود قوات عسكرية تركية في ليبيا يقوض استقرارها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور بي إم دبليو الفئة الثامنة جراند كوبيه أثناء اختبارها

بـ الأسود اللامع.. أنابيلا هلال تتألق بإطلالة جريئة على إنستجرام

جنازات محفوفة بالخطر.. هل ينتقل كورونا من جثث الموتى؟