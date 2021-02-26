آخرها سلالة الشيطان.. كم وصل عدد أنواع كورونا الجديدة حتى الآن

منذ ما يقرب من عام ونصف العام على ظهور فيروس كورونا التاجي الذي أرعب العالم وتفشى بشكل سريع غير متوقع وتسبب في إصابات بالملايين بشكل يومي، مع الوفيات المستمرة والتي دومًا ما تكون من كبار السن، وبعد التوصل لعدة لقاحات لكورونا، عاود التمحور من جديد لتظهر سلالات كورونا بشكل سريع مؤخرًا في الوقت الذي بدأ العالم يعتمد فيه اللقاحات التي تم تطويرها .

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4 آلاف سلالة لكورونا

بحسب ما نشره موقع سكاي نيوز ، فهناك نحو 4 آلاف سلالة متحورة من فيروس كورونا، الذي يسبب مرض "كوفيد 19"، في أنحاء العالم.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن جغرافية سلالة "501Y.V2" الموجودة في جنوب إفريقيا امتدت إلى 41 دولة، أما سلالة "P.1" التي تم اكتشاف وجودها أصلا في البرازيل واليابان فقد تم وصولها إلى 29 دولة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي أن الأدلة الأولية الحديثة، تفيد بأن سلالة "501Y.V2" يمكن أن يؤثر على المناعة، ما يشير إلى احتمال زيادة خطر الإصابة بعدوى جديدة، وهي ظهرت في خمسة بلدان إضافية منذ 16 فبراير، وبذلك يصل المجموع إلى 51 بلدا.

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سلالة الشيطان





سلالة الشيطان B.1.427 / B.1.429 ، آخر ما توصل له العلماء مؤخرًا ، وتم رصده لأول مرة في كاليفورنيا هذا الشتاء، ولم يتم اكتشافه في المملكة المتحدة، ولكن تم العثور عليه في أستراليا والدنمارك والمكسيك وتايوان؛ وكما هو الحال مع أي متغير جديد، فإنه يحتوي على طفرات جديدة كان العلماء يدركون أنها يمكن أن تمنحه ميزات على سلالة الفيروس "الأصلية".





سلالة B.1.526 في أمريكا





كشف باحثون أمريكيون عن سلالة جديدة مثيرة للقلق لفيروس كورونا ظهرت في مدينة نيويورك، ويعتقد أنها قادرة على إضعاف فعالية اللقاحات المضادة للفيروس.

أطلق الباحثون اسم "B.1.526" على السلالة الجديدة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، وظهرت السلالة لدى أشخاص في مناطق متفرقة في مدينة نيويورك وشمال شرق الولايات المتحدة.

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سلالة كورونا الثانية

منذ أواخر العام الماضي و بداية العام الجاري ظهرت سلالة كورونا الثانية المتحورة ـ"VOC-202012/01 والتي جاءت بأعراض مختلفة عن أعراض كورونا التي عرفناها منذ تفشي الفيروس ، و أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانًا تحذر فيه الشباب بشكل خاص من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، وقالت المنظمة إن السلالة الجديدة لكوفيد-19، على خلاف السلالات السابقة، تنتشر بين الفئات العمرية الأصغر بشكل سريع للغاية.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن رصد إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19" في 8 دول أوروبية ، كان أولها بريطانيا .

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سلالات اخرى

كما ظهرت سلالة "B.1.351" لأول مرة في جنوب إفريقيا، وهي مثيرة للقلق بشكل خاص، فهي تحمل طفرة تساعدها على الهرب من استجابة الجسم المناعية لعدوى الفيروس.

أما سلالة "B.1.1.7" ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة، وأكد الباحثون أن طفراتها تجعلها أكثر قابلية للانتقال، لذلك تنتشر بشكل أسرع، وقد تسبب أيضًا في مرض أكثر حدة.

كما وجد الباحثون أيضًا سلالات متحورة من فيروس كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، طورت طفرات تساعدها على التهرب من جهاز المناعة.

ودعت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية في اجتماعها في 14 يناير الدول إلى توسيع نطاق البحث العلمي حول التسلسل الجيني لمسببات الأمراض المتغيرة للمرض الناجم عن فيروس كورونا، وكذلك مشاركة المعلومات المتاحة مع الدول الأخرى.