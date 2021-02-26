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مرأة

دراسة: اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا يمكنها الهروب من مناعة الجسم

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:32 م
سلالة جديدة من فيروس
سلالة جديدة من فيروس كورونا يمكنها الإختباء من مناعة الجسم
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آية التيجي
كشفت دراسة جديدة اجريت مؤخرا من قبل باحثين في المركز الطبي بجامعة كولومبيا، أنهم وجدوا نوعًا جديدًا مثيرًا للقلق من فيروس كورونا في مدينة نيويورك وأماكن أخرى في الشمال الشرقي يحمل طفرات تساعده في التهرب من الاستجابة المناعية الطبيعية للجسم.

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، بأنهم وجدوا واحدة من الطفرات تتعلق بالتغيير الذي شُوهد في السلالة التي اكتشفت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، والمعروفة باسم B.1.351. ويبدو أنها تتهرب بعض الشيء من استجابة الجسم للقاحات فيروس كورونا أيضًا، وأصبحت أكثر شيوعًا.


وأوضحت نتائج الدراسة، ان هناك زيادة مطردة في معدل اكتشاف المصابين بفيروس كورونا من أواخر ديسمبر إلى منتصف فبراير، مع ارتفاع مثير للقلق وصل 12.7% في الأسبوعين الماضيين، وفقا لما جاء في موقع سي إن إن الأميركي.

وأضاف الباحثون، انهم شهدوا ان المتغير الأكثر شيوعًا من فيروس كورونا والمعروف بـ "B.1.526"، وقالوا إنه ظهر لدى الأشخاص المتضررين في أحياء متنوعة من مدينة نيويورك، وهو منتشر في الشمال الشرقي.

وتسمى الطفرة من هذه السلالة، التي تثير قلق الباحثين كثيرًا، باسم E484K وهي تمنح فيروس كورونا القدرة على تجاوز بعض الاستجابة المناعية للجسم، بالإضافة إلى علاجات الأجسام المضادة أحادية النسيلة المصرح بها.

 وتظهر هذه الطفرة بشكل مستقل في العديد من الحالات المختلفة، ولكنها تظهر في متغير معين أيضًا - وهو النوع الذي يسمى B.1.526 وعلق الدكتور ديفيد هو أخصائي الأمراض المعدية والباحث في الإيدز، إن هذا المتغير الجديد يزداد بشكل مثير للقلق بين المرضى خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأشار هو إلى إن طفرة E484K شوهدت في 59 سلالة مختلفة على الأقل من فيروس كورونا، مما يعني أنه يتطور بشكل مستقل عبر البلاد وفي جميع أنحاء العالم في ظاهرة تعرف باسم التطور المتقارب وهو ما قد يعطي الفيروس ميزة.
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