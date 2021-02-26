دراسة: اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا يمكنها الهروب من مناعة الجسم

في المركز الطبي بجامعة كولومبيا، أنهم وجدوا نوعًا جديدًا مثيرًا للقلق من فيروس كورونا في مدينة نيويورك وأماكن أخرى في الشمال الشرقي يحمل طفرات تساعده في التهرب من الاستجابة المناعية الطبيعية للجسم. كشفت دراسة جديدة اجريت مؤخرا من قبل باحثين





وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، بأنهم وجدوا واحدة من الطفرات تتعلق بالتغيير الذي شُوهد في السلالة التي اكتشفت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، والمعروفة باسم B.1.351. ويبدو أنها تتهرب بعض الشيء من استجابة الجسم للقاحات فيروس كورونا أيضًا، وأصبحت أكثر شيوعًا.









سي إن إن الأميركي. وأوضحت نتائج الدراسة، ان هناك زيادة مطردة في معدل اكتشاف المصابين بفيروس كورونا من أواخر ديسمبر إلى منتصف فبراير، مع ارتفاع مثير للقلق وصل 12.7% في الأسبوعين الماضيين، وفقا لما جاء في موقع





وأضاف الباحثون، انهم شهدوا ان المتغير الأكثر شيوعًا من فيروس كورونا والمعروف بـ "B.1.526"، وقالوا إنه ظهر لدى الأشخاص المتضررين في أحياء متنوعة من مدينة نيويورك، وهو منتشر في الشمال الشرقي.





وتسمى الطفرة من هذه السلالة، التي تثير قلق الباحثين كثيرًا، باسم E484K وهي تمنح فيروس كورونا القدرة على تجاوز بعض الاستجابة المناعية للجسم، بالإضافة إلى علاجات الأجسام المضادة أحادية النسيلة المصرح بها.





وتظهر هذه الطفرة بشكل مستقل في العديد من الحالات المختلفة، ولكنها تظهر في متغير معين أيضًا - وهو النوع الذي يسمى B.1.526 وعلق الدكتور ديفيد هو أخصائي الأمراض المعدية والباحث في الإيدز، إن هذا المتغير الجديد يزداد بشكل مثير للقلق بين المرضى خلال الأسابيع القليلة الماضية.



