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شعبة الأدوية: اللقاحات الحل الأمثل لمواجهة فيروس كورونا اللعين.. فيديو

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:38 ص
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
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ياسمين القصاص
قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الحل الأمثل لمواجهة فيروس كورونا اللعين هو اللقاحات.

ونوه إلى أن التطعيمات تكون هامة جدا وذلك لأنها تعتبر السلاح التى تساعد الإنسان على مواجهة احتمالات الإصابة، وأن العالم اجتمع على تلك اللقاحات لأنها الأسرع في مواجهة جائحة كورونا.

وأضاف "رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية"، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن فيروس كورونا هاجم العالم فجأة ولذلك لم يكن العالم جاهز بأسلحة لمحاربة هذا المرض، كما أنه متطلب وجود 5 أو 10 سنوات ليتم توفير أسلحة للقضاء على فيروس كورونا، فهنا كان الأصلح للأشخاص هو اللقاحات.

وأشار "عوف"، إلى أن قامت الدول والشركات الكبيرة سريعة في العمل على الأبحاث لعمل تلك اللقاحات في وقت قصير، حتى أنه تم ظهور بعض اللقاحات قبل انتهاء هذا العام، الذى يعتبر عاما قد مر بالفعل على اول إصابة بكورونا.

وأوضح "على عوف"، أن المواطنين تتخوف على تلك اللقاحات وذلك لأنها لم تأخذ وقتها الكافي في عمل الدراسات، فالوقت التى تم اكتشاف تلك التطعيمات به كان قصير جدا، ولكن حدث ذلك بسبب الظروف التي حتمت على البشرية سرعة وجود سلاح لفيروس كورونا.

وأكد على عوف، أنه لابد من تقديم دراسات وأبحاث أجريت على المنتج او التطعيم الذى يتم انتاجه ويتم عرضه على الهيئات الدوائية على مستوى العالم، وهذا يكون متفقاً عليه عالميا.
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