مستشار الرئيس للصحة يحذر من موجة ثالثة لـ كورونا في هذا التوقيت

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، إن التذبذب والتغير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالنقص والزيادة أمر طبيعي، معقبا: "الفترة بين الإصابة بالعدوى وظهور الأعراض قد تستغرق 14 يوما أو أقل".





وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "التذبذب والتغير في الأعداد لا يقلق طالما أن الأعداد قليلة وليس هناك طفرة في أرقام الأعداد".





ونوه مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقاية، لأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا تحدث زيادة في أرقام الإصابات مرة أخري، موضحا أن عدد الحالات التي تحتاج إلى رعاية مركزة أو أجهزة تنفس صناعي في انخفاض، مؤكدا أن الأماكن في المستشفيات متوفرة، وهناك وفرة في أجهزة التنفس.





وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقاية، أنه يجب الاقلال من تجمعات الأفراد والعائلات خلال شهر رمضان القادم، متابعا: "قد يكون أي شخص يحمل الفيروس، ومن الممكن أن يصيب أفرادا آخرين من المتواجدين معه"، لافتا: "يجب أن نستمر في الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتي لا تحدث موجة ثالثة أخري من فيروس كورونا".