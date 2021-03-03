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فن

إصابة زوجة ماجد المصري وابنهما آدم بفيروس كورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:06 م
صدى البلد
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محمد نحلة

أعلنت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال ستوري حسابها الرسمي على إنستجرام.


وكتبت رانيا:" : "أنا كورونا بردو بقالى 6 أيام، بس بجد أد ايه الكورونا أصيلة وقسمتها بالعدل ما بينا، قبل كده جوزى وبنتى مع بعض ودلوقتى أنا وابنى مع بعض"، مضيفة: "عايزه ايه يا كورونا بقى مننا بالظبط، ارحمينا الرحمة حلوة يا أختى.. كده كتير".


ودعم الفنان ماجد المصري ابنه بعد إعلان اصابته بفيروس كورونا و نشر صورة تجمعهما عبر خاصية الاستوري علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وعلق ماجد المصري  :" إصابة المصري الصغير بفيروس كورونا ، بس انت أبو الرجولة يا ادم "

يذكر ان  آدم -ابن الفنان ماجد المصري-  أعلن عبر خاصية القصص (ستوري) على حسابه بتطبيق إنستجرام، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، مطالبًا المخالطين به بإجراء مسحة طبية. 


وقامت رانيا أبو النصر -والدة آدم وزوجة الفنان ماجد المصري- بكتابة رسالة له عبر ستوري انستجرام، دعت له بالشفاء العاجل والتام، إذ كتبت: «سلامتك يا روح قلبي، يا رب تقوم لنا بالسلامة». 


ويشارك ماجد المصري، بمسلسل «الملك أحمس» مع الفنان عمرو يوسف، في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل، إذ يجسد خلال الأحداث القائد الهكسسوسي خنزر. 


من ناحية أخرى عبر الفنان ماجد المصري، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عن مشاركته في مسلسل "الوجه الآخر" الذى يخوض به ثاني بطولاته في مجال الدراما، وقال ماجد المصري، في تصريح لـ"صدى البلد": "إنه لا مانع لديه من تقديم جزء ثان من مسلسل "الوجه الآخر" خاصة أن العمل يحتاج إلى هذا الأمر".


وتابع: "أنا من مؤيدي مسلسلات الأجزاء خاصة أن الأحداث تتطلب هذا والجمهور يفضل هذه النوعية من الأعمال منذ فترة طويلة".


إصابة زوجة ماجد المصري وابنهما آدم بفيروس كورونا
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