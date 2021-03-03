برلماني عن زيارة السيسي للخرطوم: رسالة طمأنة ودعم للسودان في وقت عصيب

قال النائب، رزق جالى وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن الزيارة المرتقبة للرئيس السيسي للسودان السبت المقبل، تحمل دلالات قوية ، مؤكدًا أن هذا ليس بجديد على القيادة السياسية المصرية.





وأوضح "جالي " في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القيادة السياسية تدرك تخوفات السودان بشأن ملء سد النهضة وما يمثله ذلك من تهديدات لمواطنيها، مؤكدًا على أن مصر كانت ولا زالت أول الداعمين لها وذلك من خلال حرص الرئيس السيسي على السعي لحين التوصل إلى اتفاق قانوني بشأن هذه القضية ،معقبًا:" مصر مرت بظروف مماثلة ، وزيارة الرئيس السيسي للسودان في ما تشهده من ظروف صعبة، سيكون بمثابة طمأنة للقيادة السياسية فى دولة السودان الشقيقة ".









وأكد وكيل لجنة الشئون الأفريقية ، على حرص الدولة المصرية وبذل جهودها للتوصل لاتفاق دولي حول ملء سد النهضة، لافتا إلى الدور المحوري للدولة المصرية في تجاوز السودان للمرحلة الانتقالية وعبور أي مخاطر، وكذا حرصها على مساعدة دولة السودان الشقيقة ، بما يضمن استقرارها ونهضتها، على كافة الأصعدة خاصة في ظل التوترات الدائرة على الحدود السودانية _ الإثيوبية.



