ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

قبل عرض الحلقة الأخيرة.. مَن محركة اللعبة 2؟

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:37 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

تعرض اليوم الحلقة الأخيرة من مسلسل اللعبة الجزء الثاني، على احدى المنصات الإلكترونية، ولا يزال الجمهور يخمن شخصية المراة التى تحرك هشام ماجد وشيكو في العمل، وتنحصر تخمينات الجمهور في عدد من الفنانات منهن رانيا يوسف، نسرين أمين،  وناهد السباعي.


وكانت قد نفت الفنانة نسرين أمين علاقتها بـ اللعبة وردت على أحد التعليقات التي تؤكد أنها وراء شخصية السيدة التي تحرك اللعبة، وقالت "والله العظيم مش انا ومش صوتي".


المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.


وتتجه شركة إنتاج الجزء الثاني من مسلسل اللعبة لعرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، حيث قررت أن يبدأ تصويره قبل نهاية العام الجاري.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد حسام ميدو ممثلا في اللعبة 2 | شاهد

ليفل الوحش.. هشام ماجد يعلن موعد عرض مسلسل اللعبة 2

"بحبك ياصاصا".. هشام ماجد يهنئ صلاح عبد الله على طريقته

شاهد..أحدث ظهور لـ هشام ماجد بصحبة فريق عمل مسلسل "اللعبة 2"

من كواليس "اللعبة 2" شيكو يبهر متابعيه من أحدث ظهور

هشام ماجد ينشر صورة جديدة مع أسرة مسلسل اللعبة 2

ترشيحاتنا

وزير خارجية قطر: نرفض التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة ..فيديو

هاني سعيد يكشف تفاصيل أزمة شارة الكابتن فى بيراميدز وطبيعة عمل ميدو

الحكومة : التوزيع غير المتكافئ للقاحات كورونا عالميًا يؤدى إلى 4 تريليونات دولار خسائر اقتصادية

السل الكامن .. أعراضه وعلاجه بطرق مختلفة

وزير خارجية قطر: نسعى لعودة العلاقات مع مصر

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه..عقوبة امتناع الأب عن تسليم بيان دخله الحقيقى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنازات محفوفة بالخطر.. هل ينتقل كورونا من جثث الموتى؟

من غير أدوية.. 3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من حب الشباب

السل الكامن .. أعراضه وعلاجه بطرق مختلفة