قبل عرض الحلقة الأخيرة.. مَن محركة اللعبة 2؟

تعرض اليوم الحلقة الأخيرة من مسلسل اللعبة الجزء الثاني، على احدى المنصات الإلكترونية، ولا يزال الجمهور يخمن شخصية المراة التى تحرك هشام ماجد وشيكو في العمل، وتنحصر تخمينات الجمهور في عدد من الفنانات منهن رانيا يوسف، نسرين أمين، وناهد السباعي.

وكانت قد نفت الفنانة نسرين أمين علاقتها بـ اللعبة وردت على أحد التعليقات التي تؤكد أنها وراء شخصية السيدة التي تحرك اللعبة، وقالت "والله العظيم مش انا ومش صوتي".

المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.

وتتجه شركة إنتاج الجزء الثاني من مسلسل اللعبة لعرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، حيث قررت أن يبدأ تصويره قبل نهاية العام الجاري.