تجمع المواطنين يمنع محمد إمام من تصوير أحد مشاهد مسلسل النمر بشارع المعز

شارك الفنان محمد عادل إمام متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو له من كواليس تصوير مسلسل النمر بشارع المعز على اغنية " النمر" للفنان الشعبي رضا البحراوي.







وظهر محمد عادل امام في الفيديو وسط شارع المعز وحاصره عدد كبير من الشباب لأخذ صور تذكارية معه مما داي الي عدم استطاعة تصوير المشهد.





‏وكتب محمد إمام عبر تويتر قائلا "بالرغم اني معرفتش اصور المسلسل اليوم ده .. بس دايمًا استقبالكم ليا بيسعدني جدًا أغنية {{ ‎#النمر أول ما بيظهر }} غناء نجم الأغنية الشعبية ‎#رضا_البحراوي #توكلنا_على_الله".







مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.