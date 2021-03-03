شاهد .. دخول مفاجئ لزوجة طليق رجاء حسين معها على الهواء

تفاجأت الفنانة رجاء حسين بدخول المخرجة دينا واصف زوجة طليقها على الهواء ، وقامت بالسلام الحار عليها وسعدت بلقائها على عكس المتوقع .









وأضافت المخرجة دينا واصف ، زوجة طليق رجاء حسين ، خلال حوارها ببرنامج الستات مبيعرفوش يكدبوا ، المذاع على فضائية سي بي سي ، أنها من محبي ومتابعي الفنانة رجاء حسين كممثلة ، ولكن شخصيتها كإنسانة جميلة ورائعة .









وأشارت إلى ان أعمالها الدرامية تبرز شخصيتها المصرية الاصيلة ، وابدت اعتراضها على كلمة " ضرة " ، معلقة :" أنا هلاقى ضرة حلوة كدا " .







