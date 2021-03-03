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توك شو

شاهد .. دخول مفاجئ لزوجة طليق رجاء حسين معها على الهواء

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:32 م
رجاء حسين و زوجه
رجاء حسين و زوجه طليقها
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ريهام فيكتور
تفاجأت الفنانة رجاء حسين بدخول المخرجة دينا واصف زوجة طليقها على الهواء ، وقامت بالسلام الحار عليها وسعدت بلقائها على عكس المتوقع .


وأضافت المخرجة دينا واصف ، زوجة طليق رجاء حسين ، خلال حوارها ببرنامج الستات مبيعرفوش يكدبوا ، المذاع على فضائية سي بي سي ، أنها من محبي ومتابعي الفنانة رجاء حسين كممثلة ، ولكن شخصيتها كإنسانة جميلة ورائعة .


وأشارت إلى ان أعمالها الدرامية تبرز شخصيتها المصرية الاصيلة ، وابدت اعتراضها على كلمة " ضرة " ، معلقة :" أنا هلاقى ضرة حلوة كدا " .


وتابعت الفنانة رجاء حسين ، أننا أسرة مترابطة يمكن أن نقضى وقتًا لطيفًا معًا ، وعلقت دينا :" بيت ماما هو البيت الكبير " .
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