رئيس جامعة الفيوم يتابع سير الامتحانات بالكليات .. صور





قام الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم اليوم بتفقد سير عملية الامتحانات بكليات الطب والخدمة الاجتماعية والحاسبات والمعلومات والزراعة، حرصًا من رئيس الجامعة على أمن وسلامة أبنائه الطلاب وتوفير مناخ مناسب أثناء أدائهم امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٠_٢٠٢١









بحضور الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب و الدكتور زينب الباهي عميد كلية الخدمة الاجتماعية و الدكتور رانيا أبو السعود عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور نيفين السواح عميد كلية الزراعة والسادة وكلاء الكليات.





أكد أ.د أحمد شديد رئيس الجامعة على انتظام العملية الامتحانية من خلال تواجد العمداء بكلياتهم بشكل دائم مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عن طريق استخدام بوابات التعقيم، وأجهزة قياس درجات الحرارة لكل طالب، كما أشاد رئيس الجامعة بدور الأمن الجامعي في توجيه الطلاب للخروج فورا من الحرم الجامعي عقب أداء الامتحان لمنع التكدس وتجنب الازدحام .





والجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين قاموا بأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا اليوم بكلية الطب ٣٩٦ طالبا وطالبة بالفرقة الثانية ، وكلية الخدمة الاجتماعية ١٢٥٠ طالبا وطالبة بالفرقة الأولى، وكلية الحاسبات والمعلومات ١٥٠ طالبا وطالبة بالفرقة الأولى بالبرامج الخاصة، وكلية الزراعة حوالي ٤٠٠ طالبا وطالبة بالفرقة الرابعة.













أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنه في إطار متابعة سير العملية الامتحانية، وتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة كان إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لتأدية امتحاناتهم ١٢٠٧٦ طالب وطالبة وذلك لليوم الرابع على التوالي الثلاثاء الموافق ٢-٣-٢٠٢١.

أشار شديد أنه خلال الفترة الصباحية قام ٧٦١٩ طالب وطالبة بتأدية الامتحان، وقد بلغ عدد الغياب ٢٥٤، منهم ٢٦ تقدموا بعذر، و ٢٢٨ غابوا بدون عذر، إضافة إلى وجود طالبين قاموا بتأدية امتحانهما داخل لجان خاصة، في حين تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حالة غش واحدة، ولم يتم تسجيل أي حالة خاصة بفيروس كورونا.

وأضاف شديد أنه خلال الفترة المسائية قام ٤٤٥٧ طالب وطالبة بتأدية الامتحان، وقد بلغ عدد الغياب ١٣٣، منهم ٣٩ تقدموا بعذر، و ٩٤ غابوا بدون عذر، إضافة إلى وجود حالتين غش تم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما، وثلاث حالات قاموا بتأدية الامتحانات داخل لجان خاصة، في حين لم يتم تسجيل أي حالة خاصة بفيروس كورونا.













