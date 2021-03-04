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أخبار البلد

9 توصيات للمزارعين لتجنب إصابة محصول الفول بحشيشة الهالوك

الخميس 04/مارس/2021 - 12:19 ص
الفول
الفول
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شيماء مجدي
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، حزمة من التوصيات الفنية، الواجب على مزارعي محصول الفول البلدي، مراعاتها لتجنب اصابة المحصول بحشيشة الهالوك.

وشملت التوصيات الفنية التي أعدها المعمل المركزي لبحوث الحشائش الآتي:

1- الحرص علي زراعة أصناف الفول البلدى التى تتحمل الاصابة بالهالوك مثل جيزة 843 أو مصر 3 وغيرها والموصي بها  من قسم بحوث البقوليات - معهد بحوث المحاصيل الحقلية.
2- الزراعة في أرض خالية من الاصابة بالهالوك و يفضل الزراعة في ارض سبق زراعتها ارز او كتان او قطن وعدم تكرار زراعه المحاصيل العائله للهالوك في  نفس الارض سنويا مثل البسلة.
3- يراعى خدمة الأرض بالحرث العميق مع إستخدام أسمدة بلدية خالية من بذور الهالوك.
4- يفضل زراعة الفول البلدي في الثلث الاخير من نوفمبر في الاراضي المتوقع إصابتها بالهالوك.
5- إضافة جرعة منشطة من السماد الأزوتى يؤدي الي تقليل  الإصابة بالهالوك.
6- يراعي انتظام الري مرة كل 3 اسابيع وعدم اطالة فترات الري لان ذلك يقلل من الإصابة بالهالوك. 
7- فحص الحقول مع تقليع النباتات التى تظهر عليها أعراض ذبول للتأكد من وجود إصابة بالهالوك. 
8- فى حالة وجود إصابة بالهالوك يتم الرش بمبيد راوند آب بمعدل 75 سم3 للفدان مع 120 لتر ماء برشاشة ظهرية ذو ست بشابير بأرتفاع 30 سم من سطح الفول ويكون ذلك بعد تزهير الفول بأسبوعين ويكرر الرش مرة ثانية بعد 3 أسابيع من الرشة الأولي.
9- يراعي تقليع شماريخ الهالوك بمجرد ظهورها فوق سطح التربة وحرقها قبل تكوين بذور وذلك عادة خلال شهري فبراير ومارس بهدف تقليل أضرارها وتلويث التربة ببذور الهالوك.
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