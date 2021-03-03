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توك شو

ممكن تكون كورونا.. أعراض مرضية تقلق يوسف الحسيني على الهواء

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:27 م
الإعلامي يوسف الحسيني
الإعلامي يوسف الحسيني
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عادل نصار
عبر الإعلامي يوسف الحسيني، عن قلقه من أعراض دور برد قوي تعرض لها، مؤكدا أنه يشعر ببعض أعراض الأنفلونزا.

وأضاف الحسيني، في برنامجه التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أنا أشعر ببعض أعراض الانفلونزا، متابعا أن هذا الأمر يجعلني في حالة قلق ومن الممكن أن تكون فيروس كورونا.

ومن جانبه، رد عليه مذيع نشرة التاسعة، من الممكن أن يكون دور برد عادي وليس كورونا، خاصة في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الأيام الماضية.

فيما رد الحسيني، قائلا :"أنا مش حاطط الموضوع في دماغي، بس حاسس إني تعبان شوية، وربنا يستر، وجيت أقدم الحلقة".
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