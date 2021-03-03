مساعد الخارجية الأسبق: الاستقرار في الشرق الأوسط مرهون بحل القضية الفلسطينية

قال السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن حماية الدولة تحتاج إلى الحوار والتفاهم وكل جانب يتحمل مسئوليته، مضيفا أن الدورة العادية الـ ١٥٥ لمجلس جامعة الدول العربية تأتي في وقت شديد الحساسية والاهمية في المنطقة العربية.











وأضاف الشويمي، في مداخلة هاتفية لبرنامج الاخبار، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أنه لابد من التصدي للإرهاب لانه يؤخر التقدم، متابعا أنه لابد من عدم إعطاء الفرصة للافكار الظلامية.











وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القضية الفلسطينية في أول اهتمام كل عربي، لافتا إلى أن حقوق الشعب الفلسطيني لا يمكن التغاطي عنها وحل الدولتين أمر اساسي.









