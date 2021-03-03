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أخبار العالم

بسبب المجازر في تيجراي.. نداء عاجل من الخارجية الأمريكية إلى إثيوبيا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:43 م
نيد برايس
نيد برايس
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محمد عثمان
أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن قلقها البالغ إزاء الوضع اللإنساني، والمجازر التي يتم تنفيذها في إقليم تيجراي بإثيوبيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي: "ندين بشدة عمليات القتل والاعتداءات الجنسية والانتهاكات الإنسانية الأخرى التي تم رصدها في تيجراي بما في ذلك التقرير الصادر مؤخرًا عن منظمة العفو الدولية".

وأضاف: "منخرطون مع الحكومة الإثيوبية لوضع حد لأعمال العنف والتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إلى تيجراي وإجراء تحقيق دولي مستقل حول الانتهاكات الإنسانية".

وتابع: "يجب أن يتم محاسبة أي شخص مسؤول عن تلك الانتهاكات الإنسانية في تيجراي".

وأردف: "الولايات المتحدة طالبت بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية لتيجراي، حتى نتمكن من تخفييف الكارثة الإنسانية الضخمة في تيجراي".

وأكد برايس أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، شدد على مخاوفه بشأن الانتهاكات الإنسانية في تيجراي وطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وإخراج القوات الإريترية من المناطق الإثيوبية.

واختتم قائلًا: "الولايات المتحدة بالتعاون مع المجتمع الدولي يمكنها فعل ما بوسعها لتخفيف المعاناة الإنسانية في تيجراي".
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