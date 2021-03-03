أمريكا: نشعر بخيبة أمل من تحقيق الجنائية الدولية في جرائم إسرائيل بـ فلسطين

نددت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء، بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية. بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





وردت وزارة الخارجية الأمريكية على بدء تحقيق المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء ، قائلة إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "تشعر بخيبة أمل" من هذا التطور.





وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة تعارض بشدة إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الخاص بالتحقيق في الوضع الفلسطيني.





وأضاف أن الولايات المتحدة لديها خاوف خطيرة بشأن محاولة المحكمة الجنائية الدولية ممارسة سلطتها القضائية على إسرائيل.





في وقت سابق، أعلنت فاتو بنسودة، المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، أنها ستفتح تحقيقًا في مزاعم ارتكاب إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة لجرائم حرب في الأراضي التي تحتلها الحكومة الإسرائيلية منذ عام 1967.



