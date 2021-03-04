السعودية تنظم جولة وطنية بمشاركة 43 سيارة

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية عن تنظيم للجولة الوطنية، ضمن رؤية المملكة 2030 ، لاستضافة وتنظيم مثل هذه المحافل الدولية.

وأضاف الاتحاد السعودي ان الجولة الوطنية سيشارك بها 43 سيارة وشاحنة واحدة، إضافة إلى 32 درّاجة نارية عادية "عجلتين" و14 درّاجة نارية رُباعية العجلات كوادز.

واوضح الاتحاد السعودي ان هذه الجولة تاتى بالتوازي مع رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021، ضمن الجولة الثالثة من كأس العالم للسيارات للراليات الصحراوية القصيرة فيا ـ باها.

والجدير بالذكر ان عمليات الفحص الفني، للمركبات المشاركة في رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021 ، ستبدأ فى قبل بداية الفعليات ، ويعد الجولة الثالثة من كأس العالم للسيارات للراليات الصحراوية القصيرة فيا ـ باها التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات.

وتأتي عملية الفحص الفني، للتأكد من مدى مطابقة المركبات المشاركة لقوانين وشروط المشاركة في السباق، إضافة لإجراءات السلامة المتبعة التي حددها الاتحادان الدوليان للسيارات فيا والدراجات النارية فيم، بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

ويشارك في رالي الشرقية أكثر من 18 سائقًا في 6 فئات، 4 للسيارات وهي: “تي 1” النموذجية، “تي 2” الإنتاج التجاري، “تي 3” السيارات الصحراوية الخفيفة النموذجية، “تي 4” للسيارات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري، إضافة إلى “تي 5” للشاحنات وفئتي الدراجات النارية، والدراجات رباعية العجلات “كوادز”.

ويستمر رالي الشرقية لمدة ثلاثة أيام، ويعد الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2021، علمًا بأنه الحدث الثالث على التوالي في العام الجاري ضمن سلسلة البطولات والفعاليات التي تستضيفها السعودية في عالم السباقات والراليات.