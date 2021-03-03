كيف تؤسس شركتك باستخدام خدمة التوقيع الإلكتروني؟.. تفاصيل

كشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إمكانية تأسيس شركتك عبر البوابة الإلكترونية، باستخدام خدمة التوقيع الإلكترونى.
وحددت الهيئة 3 خطوات لتأسيس الشركة :
الاولى: قيام الشركة بالتسجيل وإنشاء حساب و مساحة العمل الخاصة بالشركة على البوابة الالكترونية للهيئة www.gafi.gov.eg وسيتم مراجعة المستندات.
الثانية : دفع رسوم الخدمة باستخدام بطاقات الائتمان ثم توقيع المستندات الالكترونية.
الخطوة الثالثة والأخيرة ستقوم الهيئة بإرسال كافة مستندات الشركة على مساحة العمل الخاص بالشركة على البوابة الالكترونية.
وتتيح الهيئة عدة خدمات الكترونية، والتى تشمل استصدار عدم الالتباس، خدمات الجمعيات، خدمات تعديلات الشركات.