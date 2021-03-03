كيف تؤسس شركتك باستخدام خدمة التوقيع الإلكتروني؟.. تفاصيل

كشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إمكانية تأسيس شركتك عبر البوابة الإلكترونية، باستخدام خدمة التوقيع الإلكترونى.









وحددت الهيئة 3 خطوات لتأسيس الشركة :









الاولى: قيام الشركة بالتسجيل وإنشاء حساب و مساحة العمل الخاصة بالشركة على البوابة الالكترونية للهيئة www.gafi.gov.eg وسيتم مراجعة المستندات.









الثانية : دفع رسوم الخدمة باستخدام بطاقات الائتمان ثم توقيع المستندات الالكترونية.

















الخطوة الثالثة والأخيرة ستقوم الهيئة بإرسال كافة مستندات الشركة على مساحة العمل الخاص بالشركة على البوابة الالكترونية.







