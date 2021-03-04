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حوادث

ضبط 1992 لتر زيت طعام منتهي الصلاحية بالشرقية

الخميس 04/مارس/2021 - 06:01 ص
زيت طعام
زيت طعام
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1992 لتر زيت طعام معبأ داخل عبوات) غير صالح للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكيل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لإستخدامه فى تصنيع المخبوزات بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة ( مالك مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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