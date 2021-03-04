ضبط 1992 لتر زيت طعام منتهي الصلاحية بالشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1992 لتر زيت طعام معبأ داخل عبوات) غير صالح للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكيل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لإستخدامه فى تصنيع المخبوزات بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة ( مالك مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.



