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أخبار العالم

أمريكا: خليل زاد أجرى مباحثات بناءة في أفغانستان

الخميس 04/مارس/2021 - 12:06 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت الخارجية الأمريكية، أن المبعوث الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد أجرى "مباحثات بناءة" في كابل استغرقت ثلاثة أيام.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن مستويات العنف في أفغانستان لا تزال "مرتفعة إلى حد غير مقبول".

يذكر أن خليل زاد بحث مع رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان، عبد الله عبد الله، سبل تفعيل عملية السلام في البلاد، حيث تجري الحكومة الأفغانية محادثات سلام مع حركة "طالبان".

وتتعثر مباحثات السلام بين الحكومة و"طالبان" على خلفية استمرار الهجمات في بعض المناطق الأفغانية في الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يتوجه زلماي خليل زاد إلى قطر للقاء ممثلين عن الحركة في إطار جهوده.
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