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مجرى نهر قديم .. فاروق الباز يكشف مفاجأة: المريخ به أكسجين وثلج

الخميس 04/مارس/2021 - 01:25 ص
سطح المريخ
سطح المريخ
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هاني حسين
قال العالم المصري الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، إن المكان الذي هبط فيه مسبار وكالة ناسا "برسفيرنس" على سطح المريخ، كان بحيرة ومجرى لنهر قديم في المريخ.

وأضاف فاروق الباز في  حواره في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "هناك أكسجين على المريخ ولكن بنسب منخفضة بشكل كبير".

وتابع فاروق الباز: "صور الصحراء الغربية في مصر متشابهة مع صور كوكب المريخ"، مضيفا:"  الله سبحانه وتعالى امرنا بالبحث  والعلم في كل شيء متواجد حاليا، والكون جزء من العلم والأبحاث الفضائية الهدف منها التعرف على كيفية تكوين الأرض وموعد نشأتها وماهية الكون".

وأكمل فاروق الباز: "ونحن على علم  بوجود هواء على المريخ  وكان هناك مياه على المريخ لكنها اختفت، والمتواجد حاليا ثلج تحت سطح المريخ".

ويذكر أن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أعلنت عن اول تسجيل صوتي من المريخ، وثَّقته مركبة "برسفيرنس"، إضافة إلى مقطع فيديو، يظهر هبوط المركبة على سطح الكوكب الأحمر.
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