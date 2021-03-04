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رياضة

رسالة عماد متعب لـ كهربا عقب إيقافه وتغريمه من النادي الأهلي

الخميس 04/مارس/2021 - 03:30 ص
كهربا
كهربا
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محمد رشاد
وجه عماد متعب مهاجم الأهلي السابق، رسالة إلى محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، عقب قرار إيقافه لمدة شهر لعدم التزامه.

الأهلي قرر تغريم كهربا 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى حرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر. 

وقال متعب خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" عبر برنامج ملعب "أون تايم": "على اللاعب أن يعتذر للجهاز الفني، ويتدرب بشكل جيد ولا يكرر خطأه مرة أخرى ، لا يصح أن يعترض على عدم المشاركة بشكل مستمر، حتى لو سيظل جالس طوال حياته على الدكة".

وتباع: "من الواضح أن المشكلة كبيرة وهذا إنذار للاعب ، نحن أكدنا قبل ذلك أن على كهربا حين ينضم للأهلي أن يلتزم، اللاعب الذي يدخل في مشاكل كثيرة يتضرر باستبعاده ويتضرر من هجوم الجماهير".
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