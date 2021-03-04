تطبيق الإجراءات الاحترازية على طلاب 2 ثانوي قبل امتحان اللغة الأجنبية الثانية

يتوافد الآن طلاب الصف الثاني الثانوي على جميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية استعدادا لأداء امتحاني اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس إلكترونيا عبر التابلت.





وقبل ساعة من بدء زمن الامتحان، يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية على طلاب 2 ثانوي على مداخل المدارس ، حيث يخضع الطلاب لعمليات الكشف الحراري باستخدام الكواشف الحرارية، ثم التعقيم من خلال رش المواد الكحولية المعقمة.





ويتم إلزام الطلاب بعمل تباعد اجتماعي أثناء طابور الدخول للمدرسة، بالإضافة دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامات، وذلك كله حرصا على حماية الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا









وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوقات دخول الطلاب على منصة الامتحان، حسب المحافظة كما يلي :

- بالنسبة لطلاب محافظات القاهرة ، وبورسعيد ، والسويس ، ودمياط ، والشرقية ، والغربية ، والبحيرة ، وبني سويف ، والمنيا ، وقنا ، واسوان ، والوادي الجديد ، ومطروح والاقصر وشمال سيناء : ( يبدأ امتحان اللغة الاجنبية الثانية من 9 صباحا لـ 10 صباحا - ويبدأ امتحان علم النفس والاجتماع من 11 صباحا لـ 12 ظهرا )





- بالنسبة لطلاب محافظات الإسكندرية ، والدقهلية ، والقليوبية ، كفر الشيخ ، والمنوفية ، والإسماعيلية والجيزة ، والفيوم ، وسوهاج ، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، وأسيوط : ( يبدأ امتحان اللغة الاجنبية الثانية من 10 صباحا لـ 11 صباحا - ويبدأ امتحان علم النفس من 12 ظهرا لـ 1 ظهرا )



