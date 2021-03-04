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أخبار البلد

رئيس الوزراء يشهد بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن لقاح فيروس كورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 10:05 ص
صدى البلد
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محمود مطاوع
شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن لقاح فيروس كورونا.

تستقبل اليوم، الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، فاكسيرا، المصل واللقاح، المستحقين للقاح فيروس كورونا من كبار السن واصحاب الأمراض المزمنة. 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن تخصيص رقم 15335 كخط ساخن لتقديم الاستفسارات للمواطنين حول لقاح كورونا، والتعريف بآليات التسجيل على الموقع الإلكترونى للتسجيل. 

بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل اللقاح: http://www.egcovac.mohp.gov.eg/

وذلك بالإضافة إلى الفرق الموجودة بالوحدات الصحية، للتسجيل المباشر. 

وأعلن مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن اكثر من 160 ألف مواطن سجّلوا عبر الموقع الإلكتروني لحجز لقاح كورونا. 
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