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أخبار البلد

كيفية التسجيل إلكترونيًا للحصول على لقاح كورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 10:09 ص
صدى البلد
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محمد غالي
تسجيل المواطنين أو عضو الفريق الطبي العامل بالرعاية المعرض للإصابة بفيروس كورونا، يكون على الموقع من خلال 3 طرق، كالتالي:

1 - الدخول على الموقع والتسجيل مباشرة، من خلال اللينك التالي:-


2 - مكالمة فريق الكول سنتر على 15335 وهم من يقومون بالتسجيل.
 
3 - الذهاب للأماكن المخصصة للتسجيل وهم من يقومون بالتسجيل.

وفقًا لوزارة الصحة، فإنه على المواطنين معرفة النقاط التالية لتسجيل بياناتهم للحصول على اللقاح:

 - فتح باب التسجيل للحصول على للقاح الأحد المقبل والتطعيم اليوم. 

-  اللقاح سيتوفر برسوم لن تزيد على 200 جنيه ومجانا لغير القادرين

- غير القادرين هم من يقعون تحت بند "تكافل وكرامة "

- المواطن غير مدرج ضمن فئة غير القادرين ولن يستطيع سداد الرسوم عليه كتابة تقرير لإعفائه

- مستشفيات وزارة الصحة ستساعد غير القادرين على تسجيل بياناتهم

- مرضى الغسيل الكلوي سيتم تسجيلهم تلقائيًا من خلال قاعدة بيانات الوزارة

- أصحاب الأمراض المزمنة عليهم إرفاق تقارير طبية بذلك عند التسجيل

- المواطنين فوق سن الـ 40 يحق لهم التسجيل للحصول على اللقاح

- النظام المميكن هو من يحدد أولوية الحصول على اللقاح
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