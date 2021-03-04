كيفية التسجيل إلكترونيًا للحصول على لقاح كورونا

تسجيل المواطنين أو عضو الفريق الطبي العامل بالرعاية المعرض للإصابة بفيروس كورونا، يكون على الموقع من خلال 3 طرق، كالتالي:





1 - الدخول على الموقع والتسجيل مباشرة، من خلال اللينك التالي:-









2 - مكالمة فريق الكول سنتر على 15335 وهم من يقومون بالتسجيل.

3 - الذهاب للأماكن المخصصة للتسجيل وهم من يقومون بالتسجيل.





وفقًا لوزارة الصحة، فإنه على المواطنين معرفة النقاط التالية لتسجيل بياناتهم للحصول على اللقاح:





- فتح باب التسجيل للحصول على للقاح الأحد المقبل والتطعيم اليوم.





- اللقاح سيتوفر برسوم لن تزيد على 200 جنيه ومجانا لغير القادرين





- غير القادرين هم من يقعون تحت بند "تكافل وكرامة "





- المواطن غير مدرج ضمن فئة غير القادرين ولن يستطيع سداد الرسوم عليه كتابة تقرير لإعفائه





- مستشفيات وزارة الصحة ستساعد غير القادرين على تسجيل بياناتهم





- مرضى الغسيل الكلوي سيتم تسجيلهم تلقائيًا من خلال قاعدة بيانات الوزارة





- أصحاب الأمراض المزمنة عليهم إرفاق تقارير طبية بذلك عند التسجيل





- المواطنين فوق سن الـ 40 يحق لهم التسجيل للحصول على اللقاح



