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فن

فركش.. أسماء جلال تعلن انتهاء تصوير الجزء الثاني من «أنصاف مجانين»

الخميس 04/مارس/2021 - 10:17 ص
صدى البلد
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ندى فكري
أعلنت الممثلة الشابة أسماء جلال من انتهاء تصوير الجزء  الثاني من مسلسل انصاف مجانين ونشرت صور جديدة لها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وعلقت أسماء جلال على الصور قائلة : "فركش مسلسل أنصاف مجانين، متحمسة جدًا لعرض الجزء التاني ويارب يعجبكوا".

الجدير بالذكر أن أسماء جلال تشارك في بطولة مسلسل أنصاف مجانين الذي يعرض الآن الموسم الأول منه على منصة Viu.

المسلسل مقتبس من رواية "أنصاف مجانين" المعروفة، للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، والتى تروى حكاية أنس الذى يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذى يحثه على حل لغز فشل فى حله أثناء حياته، لينطلق فى رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة. "أنصاف مجانيين" من إخراج عمر رشدي والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتبت السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحدينى.
فركش.. أسماء جلال تعلن انتهاء تصوير الجزء الثاني من «أنصاف مجانين»
فركش.. أسماء جلال تعلن انتهاء تصوير الجزء الثاني من «أنصاف مجانين»
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