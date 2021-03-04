تغفلها الكثير من النساء.. علامات على قرب انقطاع الطمث

ليست مجرد الهبات الساخنة والفترات الضائعة هي التي تشير إلى أنك تنتقل بهدوء نحو سن اليأس ، فهناك علامات خفية أخرى قد لا تكون على دراية بضرورة الانتباه إليها بالتأكيد.
إليك وفقا لموقع برايت سايد بعض العلامات المهمة لانقطاع الطمث التي لم يخبرك بها أحد من قبل.
شعر الذقن
ومن المفارقات أنه بينما قد يكون شعر رأسك رقيقًا ، قد يظهر شعر جديد غير مرغوب فيه على ذقنك أو شفتك العليا أو خديك.
رائحة الجسم
يؤدي انخفاض مستويات هرمون الاستروجين في الجسم إلى اعتقاد غدة ما تحت المهاد أنك محموما ، مما يشير إلى أن جسمك يتعرق أكثر لتهدئة درجة حرارة الجسم والهبات الساخنة
فقدان العظام
يحدث فقدان كثافة العظام بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين في الجسم. يمكن أن تفقد ما يصل إلى 20٪ من عظامك خلال السنوات الخمس الأولى من انقطاع الطمث. قد يزيد هذا من خطر الإصابة بهشاشة العظام أو ترقق العظام.
سلس البول
يؤدي ضعف عضلات قاع الحوض ، غالبًا نتيجة الولادة المهبلية ، إلى جانب وجود بطانة رقيقة في مجرى البول بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين ، إلى سلس البول الإجهادي أو حث سلس البول ، مما يجعل الإمساك بالرغبة في التبول أمرًا صعبًا.
النسيان
التغيرات الهرمونية خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث يمكن أن تجعلك متوترة وتسبب مشاكل في النوم . قد يؤدي ذلك إلى أن تصبح أقل تركيزًا وأكثر نسيانًا.
أرق
البروجسترون هو هرمون مهدئ ، لذلك عندما ينخفض مستواه في الجسم يجعلك تشعر بمزيد من القلق. يمكن أن يسبب القلق مشاكل في النوم .
تغير مفاجئ في الرؤية
تنظم الهرمونات وظائف الجسم المختلفة التي يمكن أن تؤثر على عينيك ، لذلك عندما تتغير ، كذلك يمكن أن تتأثر رؤيتك. يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الهرمون لدى النساء أثناء فترة ما قبل انقطاع الطمث إلى تغيرات في الرؤية وفي بعض الحالات يؤدي إلى الانتقال من قصر النظر إلى بعيد النظر ، على سبيل المثال.