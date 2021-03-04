ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تغفلها الكثير من النساء.. علامات على قرب انقطاع الطمث

الخميس 04/مارس/2021 - 11:30 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين

ليست مجرد الهبات الساخنة والفترات الضائعة هي التي تشير إلى أنك تنتقل بهدوء نحو سن اليأس ، فهناك علامات خفية أخرى قد لا تكون على دراية بضرورة الانتباه إليها بالتأكيد.

إليك وفقا لموقع برايت سايد بعض العلامات المهمة لانقطاع الطمث التي لم يخبرك بها أحد من قبل.

شعر الذقن

ومن المفارقات أنه بينما قد يكون شعر رأسك رقيقًا ، قد يظهر شعر جديد غير مرغوب فيه على ذقنك أو شفتك العليا أو خديك.

رائحة الجسم

يؤدي انخفاض مستويات هرمون الاستروجين في الجسم إلى اعتقاد غدة ما تحت المهاد أنك محموما ، مما يشير إلى أن جسمك يتعرق أكثر لتهدئة درجة حرارة الجسم والهبات الساخنة

فقدان العظام

يحدث فقدان كثافة العظام بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين في الجسم. يمكن أن تفقد ما يصل إلى 20٪ من عظامك خلال السنوات الخمس الأولى من انقطاع الطمث. قد يزيد هذا من خطر الإصابة بهشاشة العظام أو ترقق العظام.

سلس البول

يؤدي ضعف عضلات قاع الحوض ، غالبًا نتيجة الولادة المهبلية ، إلى جانب وجود بطانة رقيقة في مجرى البول بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين ، إلى سلس البول الإجهادي أو حث سلس البول ، مما يجعل الإمساك بالرغبة في التبول أمرًا صعبًا.

النسيان

التغيرات الهرمونية خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث يمكن أن تجعلك متوترة وتسبب مشاكل في النوم . قد يؤدي ذلك إلى أن تصبح أقل تركيزًا وأكثر نسيانًا.

أرق

البروجسترون هو هرمون مهدئ ، لذلك عندما ينخفض ​​مستواه في الجسم يجعلك تشعر بمزيد من القلق. يمكن أن يسبب القلق مشاكل في النوم .

تغير مفاجئ في الرؤية

تنظم الهرمونات وظائف الجسم المختلفة التي يمكن أن تؤثر على عينيك ، لذلك عندما تتغير ، كذلك يمكن أن تتأثر رؤيتك. يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الهرمون لدى النساء أثناء فترة ما قبل انقطاع الطمث إلى تغيرات في الرؤية وفي بعض الحالات يؤدي إلى الانتقال من قصر النظر إلى بعيد النظر ، على سبيل المثال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

علاج طول مدة الدورة الشهرية و أبرز أسبابها .. تعرف عليها

لهذه الأسباب تصاب النساء بالهبات الساخنة

للرجال والسيدات .. الهرمونات تسبب 5 أمراض

دليل ألوان دم الدورة الشهرية المختلفة.. وماذا تكشف عن صحتك؟

ترشيحاتنا

بعد إدراج الكونجيستال جدول..استشارى مناعة: يحتوى على مواد تأثيرها كالمخدرات.. فيديو

أخبار الفن .. 7 معلومات لا تعرفها عن ليلى الإسكندرانية .. شائعات في حياة عادل إمام .. ميرهان حسين تشعل السوشيال ميديا

أسامة عرابي يكشف فرص الأهلي والزمالك في التأهل بدوري أبطال افريقيا

تعرف على خطوات حصول المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة على لقاح كورونا

إصدار جديد داخل الأسواق المصرية.. شيري تيجو 8 موديل 2021.. صور

الحكومة تكشف حقيقة قرار تسريح عدد كبير من العاملين بالدولة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخص يعثر على وعاء أثري بملايين الجنيهات في سوق خردة بسعر بخس.. صور

بيتر الألمانية تطرح كورسا الهجينة بالسوق المصري .. صور

إصدار جديد داخل الأسواق المصرية.. شيري تيجو 8 موديل 2021.. صور