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رياضة

الأهلي يرد بحزم علي تلميحات المصري حول التفاوض مع كريم العراقي

الخميس 04/مارس/2021 - 10:42 ص
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
رفضت إدارة الأهلي تلميحات مسئولي فريق المصري البورسعيدي حول الدخول في مفاوضات مع لاعبهم كريم العراقي لضمه بدءًا من الموسم المقبل.


وكان مسئول بالفريق البورسعيدي قال إن كريم العراقي أخبرهم بأنه تلقى مفاوضات من مسئولي القلعة الحمراء، ولكنهم لن يضموه بشكل مباشرة من المصري ولكن سيتم توفير عرض خارجي له في البداية.


وقالت إدارة الأهلي: "هذا الأمر غير صحيح، ولم يتم التفاوض بأي شكل مع كريم العراقي رغم اعترافنا بأنه لاعب موهوب وجيد ولديه قدرات بدنية وفنية رائعة".


وأضافت: "الأهلي ينتهج سياسة واضحة في الدخول مباشرة من الأبواب، وهو ما حدث مع الإسماعيلي في صفقة محمود متولي والذي كان يتبقى في تعاقده عام فقط".


وأوضح النادي أنه يرفض بأي شكل وضع اسم الأهلي في أي تفاوض أو ضغوط من لاعب مع ناديه.
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