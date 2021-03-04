بطرق غير تقليدية حضرى أطباق الكبسة

3 كوب ارز بسمتي

1 كيلو لحم

بصله كبيرة مفرومه

معلقه زعفران

1 لومي

2 ملعقة زيت

ملعقة صغيرة زنجبيل

1 بطاطس كبيرة مكعبات

نصف كوب بازلاء

100 ج جزر مبشور

بهارات كبسة

ملح

فلفل

طريقة عمل كبسة لحم بالخضار





1- في وعاء غير لاصق سخني الزيت ثم قم بإضافة البصل







2- قم بإضافة اللحم و الملح و الفلفل و قومي بالتقليب و تحمير اللحم







3- قومي بوضع البطاطس و البازلاء و الجزر المبشور والتقليب .





4- وضع 4 أكواب ماء و اتركي الوعاء على النار حتى الغليان.





5- ضيفي الأرز المغسول و المصفى ، مع وضع الزعفران على الوجه والانتظار حتى يغلي الماء، ثم يتم تهدئة النار و غطى الوعاء و اتركيه حتى تمام النضج لكل المقادير الأرز و اللحم و الخضار.