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مرأة

بطرق غير تقليدية حضرى أطباق الكبسة

الخميس 04/مارس/2021 - 12:51 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
 
الكبسة من الاطباق المحببة للكثيرين على مائدة طعامك يمكنك تحضيرها بطرق منوعه ووصفات سهلة وسريعه للكبسة لامهر الشيفات إليك المقادير والخطوات جربيها بنفسك

- كبسة السمك للشيف إلهام فتحى

كل ما تحتاجين لإعداد كبسة السمك:

3 ثمرات بصل
1 ملعقة كبيرة بهارات سمك
3 كجم فيليه سمك طازج
1 ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة
1 ملعقة كبيرة ثوم
1 ملعقة كبيرة كمون
1 ملعقة صغيرة ملح
1 رأس السمكة وعظامها
3 اكواب أرز بسمتي
1 ملعقة كبيرة كاري
قشر ليمونة حامضة
1 رأس ثوم
4 أوراق لورا
1 ملعقة كبيرة كزبرة
1 ملعقة معجون الطماطم
ملح المرقة حسب الرغبة ( يكون معتدل)

طريقة التحضير:

فى وعاء يوضع السمك ساعة على النار

ينقع الأرز البسمتي ويغسل فيليه السمك وينشف ثم يرش بالبهارات بعد خلطها مع بعض ثم يترك نصف ساعة.

يدهن يوضع السمك فى وعاء على النار ويقلب ويقطع البصل ويقلب ويتم وضع البصل ويصف فوقه السمك

يصفى الأرز ويوضع فوقه البهارات

يترك على نار حتى يغلي ثم تخفف النار ويتأكد من نضوج الأرز ثم تغلق النار ويترك الأرز ربع ساعة ليرتاح.


المقادير ..
3 كوب ارز بسمتي
1 كيلو لحم
بصله كبيرة مفرومه
معلقه زعفران
1 لومي
2 ملعقة زيت
ملعقة صغيرة زنجبيل
1 بطاطس كبيرة مكعبات
نصف كوب بازلاء
100 ج جزر مبشور
بهارات كبسة
ملح
فلفل

طريقة عمل كبسة لحم بالخضار 

1- في وعاء غير لاصق سخني الزيت ثم قم بإضافة البصل

2- قم بإضافة اللحم و الملح و الفلفل و قومي بالتقليب و تحمير اللحم

3- قومي بوضع البطاطس و البازلاء و الجزر المبشور والتقليب .

4- وضع 4 أكواب ماء و اتركي الوعاء على النار حتى الغليان.

5- ضيفي الأرز المغسول و المصفى ، مع وضع الزعفران على الوجه والانتظار حتى يغلي الماء، ثم يتم تهدئة النار و غطى الوعاء و اتركيه حتى تمام النضج لكل المقادير الأرز و اللحم و الخضار.

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