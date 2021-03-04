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سيارات

مواصفات هوندا سيتي HONDA CITY 2021 المرتقب طرحها في مصر .. صور

الخميس 04/مارس/2021 - 01:03 م
هوندا سيتي honda
هوندا سيتي honda city 2021
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اشرف عطية
اعلنت شركة هوندا عملاق صناعة السيارات اليابانية عن طرح الجيل الجديد من سيارات هوندا سيتي honda city 2021 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و من المتظر طرحه في مصر في الفترة المقبلة بعد انتهاء فترة تواجد الجيل الحالي من السيارة في الشرق الأوسط و أفريقيا . 

حتي الان لم تعلن شركة هوندا بشكل رسمي تحديد موعد لظهور الجيل الجديد من السيارة هوندا سيتي honda city 2021 في مصر و التي ستأتي بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 118 حصان وعزم دوران 145 نيوتن متر و تعمل بنظام الجر الامامي . 

السيارة هوندا سيتي honda city 2021 بها فتيس اوتوماتيك 6 سرعات CVT ويأتي الجيل الجديد بتغييرات في التصميم تشمل مصابيح أمامية بواحدت ليد مسحوبة للخلف مرتبطة بالشبكة الأمامية المميزة والصادم الأمامي الأكثر بروزًا ليعطي ايحاء بالرياضية .

وتتمتع هوندا سيتي honda city 2021 في الداخل بفرش جلدي راقي للمقاعد مع زيادة السعة الداخلية في السيارة بما يشمل زيادة مساحة الأقدام والرأس في السيارة مع شاشة كبيرة تعمل باللمس وعدادات رقمية ونظام صوت مع 8 سماعات . 

تأتي هوندا سيتي honda city 2021 بواجهة أمامية جريئة الشكل مع مصابيح أمامية ليد بالكامل تشمل 9 وحدات اضاءة ليد ووحدات ليد نهارية ومصابيح خلفية ليد و مصابيح اشارة ليد . 

اما عن ابعاد هوندا سيتي honda city 2021 الجيل الجديد فيبلغ طول السيارة 4549 مم والعرض 1748 مم والارتفاع 1489 مم وقاعدة العجلات 2.6 متر . 

 

مواصفات هوندا سيتي HONDA CITY 2021 المرتقب طرحها في مصر .. صور
مواصفات هوندا سيتي HONDA CITY 2021 المرتقب طرحها في مصر .. صور
مواصفات هوندا سيتي HONDA CITY 2021 المرتقب طرحها في مصر .. صور
مواصفات هوندا سيتي HONDA CITY 2021 المرتقب طرحها في مصر .. صور
مواصفات هوندا سيتي HONDA CITY 2021 المرتقب طرحها في مصر .. صور
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