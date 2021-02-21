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سيارات

تغيير الرئيس التنفيذي لشركة هوندا في أبريل المقبل

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:09 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت بعض التقارير أن المدير التنفيذي لـ هوندا، سيترك منصبه بالشركة، وسيحل محله توشيهيرو ميبي ، وهو رئيس قسم البحث ، والتطوير في شركة صناعة السيارات اليابانية ، بدءا من أبريل القادم
 
وأوضحت التقارير ان الرئيس التنفيذي الحالي للشركة، والذي تم تعيينه في 2015 سيبقى في مجلس الإدارة حتى يونيو ، ولكنه سيترك الشركة بالكامل بعدها في حين شغل المدير الجديد منصبه .

ومن المعروف ان رئيس شركة هوندا انضم إلى الشركة عام 1987 ، حيث ركز ميبي بشكل عام على التطوير ، والبحث ، بالإضافة إلى تطويل مجموعة نقل الحركة في هوندا.

يذكر أن هوندا قامت بخفض مبيعاتها بمقدار 100 ألف سيارة ، أو مايعادل 2.2 % ،ولكن نيسان قامت بخفض مبيعاتها بمقدار 150 ألف أو 3.6 %  ، وذلك بعد أن أجبر نقص الرقائق كلا الشركتين على كبح الإنتاج.

والسبب في خفض المبيعات هو نقص نقص رقائق أشباه الموصلات ، ولم تؤثر الرقائق على هوندا ونيسان فقك بل كشف جنرال موتورز كوريا على خفض إنتاج السيارات، بمقدار النصف في أحد مصانعها الثلاثة بدأ من الأسبوع القادم .
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