تغيير الرئيس التنفيذي لشركة هوندا في أبريل المقبل

كشفت بعض التقارير أن المدير التنفيذي لـ هوندا، سيترك منصبه بالشركة، وسيحل محله توشيهيرو ميبي ، وهو رئيس قسم البحث ، والتطوير في شركة صناعة السيارات اليابانية ، بدءا من أبريل القادم
وأوضحت التقارير ان الرئيس التنفيذي الحالي للشركة، والذي تم تعيينه في 2015 سيبقى في مجلس الإدارة حتى يونيو ، ولكنه سيترك الشركة بالكامل بعدها في حين شغل المدير الجديد منصبه .
ومن المعروف ان رئيس شركة هوندا انضم إلى الشركة عام 1987 ، حيث ركز ميبي بشكل عام على التطوير ، والبحث ، بالإضافة إلى تطويل مجموعة نقل الحركة في هوندا.
يذكر أن هوندا قامت بخفض مبيعاتها بمقدار 100 ألف سيارة ، أو مايعادل 2.2 % ،ولكن نيسان قامت بخفض مبيعاتها بمقدار 150 ألف أو 3.6 % ، وذلك بعد أن أجبر نقص الرقائق كلا الشركتين على كبح الإنتاج.
والسبب في خفض المبيعات هو نقص نقص رقائق أشباه الموصلات ، ولم تؤثر الرقائق على هوندا ونيسان فقك بل كشف جنرال موتورز كوريا على خفض إنتاج السيارات، بمقدار النصف في أحد مصانعها الثلاثة بدأ من الأسبوع القادم .
وأوضحت التقارير ان الرئيس التنفيذي الحالي للشركة، والذي تم تعيينه في 2015 سيبقى في مجلس الإدارة حتى يونيو ، ولكنه سيترك الشركة بالكامل بعدها في حين شغل المدير الجديد منصبه .
ومن المعروف ان رئيس شركة هوندا انضم إلى الشركة عام 1987 ، حيث ركز ميبي بشكل عام على التطوير ، والبحث ، بالإضافة إلى تطويل مجموعة نقل الحركة في هوندا.
يذكر أن هوندا قامت بخفض مبيعاتها بمقدار 100 ألف سيارة ، أو مايعادل 2.2 % ،ولكن نيسان قامت بخفض مبيعاتها بمقدار 150 ألف أو 3.6 % ، وذلك بعد أن أجبر نقص الرقائق كلا الشركتين على كبح الإنتاج.
والسبب في خفض المبيعات هو نقص نقص رقائق أشباه الموصلات ، ولم تؤثر الرقائق على هوندا ونيسان فقك بل كشف جنرال موتورز كوريا على خفض إنتاج السيارات، بمقدار النصف في أحد مصانعها الثلاثة بدأ من الأسبوع القادم .