ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

هوندا تزيح الستار عن موديل HR-V 2022 الجديد كليا.. مواصفات

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:01 ص
هوندا HR-V
هوندا HR-V
Advertisements
أماني نوار
أزاحت هوندا الستار عن موديل HR-V الجيل الجديد كليًا ، والتي ظهرت  بتصميم عصري  كوبيه بأحدث تقنيات السلامة والترفيه ، وظهرت السيارة بواجهة بسيطة من الموديل الحالي .

وتتمتع السيارة الجديدة بشبك أمامي كبير ،مع وجود مصد ومصابيح امامية نحيفة ، مع تصميم جانبي رياضي وسقف مقوس بعض الشئ، بالإضافة إلى جناح خلفي على السقف .

ومن الداخل تتمتع السيارة بلوحة قيادة جديدة كليا ،مع شاشة تابلت نظام المعلومات  ،مع زخرفات كروم وسوداء ، وعدد كبير من أنظمة السلامة ، مثل البقاء في حارة الطريق ، من أجل التعرف على علامات الطريق .

مع وجود رصد النقطة العمياء ،والمساعدة على هبوط المرتفعات ،ومن المفترض ان تتوفر السيارة بمحركات هجين ،وستكشف هوندا عن أداء السيارة والمواصفات كاملة لاحقا .

جدير بالذكر أن هوندا موتور ونيسان موتور سيقومان ببيع عدد أقل من السيارات بواقع 250 ألف خلال السنة المالية الحالية للشركتين ،والسبب هو  النقص العالمي في رقائق أشباه الموصلات الضرر بالإنتاج ،وعلى الرغم من هذه المشكلة إلى أن هوندا سجلت أفضل من المتوقع خلال الربع الأول من أكتوبر إلى ديسمبر خلال العام الماضي.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كيا تكشف عن موديل سبورتاج JBL باللون الأسود.. صور

مواصفات وأسعار ميتسوبيشي ميراج 2022 .. صور

هيونداي تكشف عن توسان N LINE رسميا.. تعرف على المواصفات .. فيديو

رينو تكشف عن كيجر 2022 أصغر سيارة SUV .. تعرف على المواصفات .. فيديو

بسبب انخفاض المبيعات.. هوندا تنوي طرح موديلات هجين في كوريا

أزمة الرقائق تجبر هوندا ونيسان على تخفيض مبيعات السيارات

ترشيحاتنا

حادث اصطدام مأساوي .. وفاة مراهق بعد شرائه لدراجة بـ 30 دقيقة .. صور

بعد صدمة مبابي.. الخطة ب تقرب محمد صلاح من ريال مدريد

الزمالك يكشف كواليس قرب طرح قميص الفريق للبيع لدعم التجديد لـ ساسي

رغم اعتذاره.. بلاغ للنائب العام ضد تامر أمين بعد تصريحاته عن الصعايدة

طريقته كارثية.. هجوم شديد على تامر أمين بعد تصريحاته عن الصعايدة

الكويت.. قفزة في نسبة إشغال العناية المركزة

Advertisements

تحرك عاجل من النواب ضد تامر أمين بسبب تصريحاته عن الصعايدة والفلاحين

تبدأ من الشهر المقبل.. إجراءات جديدة لتسجيل العقارات وإدخال المرافق

مكسبي تتحدى بي إن سبورت بقناة جديدة

رغم اعتذاره.. بلاغ للنائب العام ضد تامر أمين بعد تصريحاته عن الصعايدة

قطع المياه عن 16 منطقة في القاهرة.. غدا

للمأذون وأولياء الأمور.. عقوبات تصل للحبس والغرامة بسبب زواج القاصرات

"الصعايدة بيشحنوا بناتهم القاهرة عشان يشتغلوا خدامات".. تامر أمين يوضح حقيقة تصريحه.. فيديو

أخبار الرياضة.. مهاجم يوفنتوس يوافق على الانتقال لنادي الزمالك.. محمد صلاح يستعد لـ إيفرتون بـ اللعبة.. عبدالله جمعة يقرر الرحيل عن الزمالك

طقس الخليج| سحب رعدية في السعودية.. وانخفاض الحرارة بالإمارات والكويت

ملاك العقارات يترقبون ماذا سيحدث في 4 مارس.. مصير قضايا صحة التوقيع.. ما هي طرق تسجيل العقارات الجديدة في الشهر العقارى

الأرصاد تكشف حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار اليوم بالمحافظات

بادرة طيبة.. ماذا قالت الصحف التونسية عن الحملة الزملكاوية للتجديد لـ ساسي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكوارع لـ نجلاء الشرشابي بـ 3 وصفات

بملابس ملفتة.. منة فضالي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

دراسة تفجر مفاجأة: 20% من سكان العالم لا يشعرون بالبرد