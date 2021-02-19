هوندا تزيح الستار عن موديل HR-V 2022 الجديد كليا.. مواصفات



ومن الداخل تتمتع السيارة بلوحة قيادة جديدة كليا ،مع شاشة تابلت نظام المعلومات ،مع زخرفات كروم وسوداء ، وعدد كبير من أنظمة السلامة ، مثل البقاء في حارة الطريق ، من أجل التعرف على علامات الطريق .





مع وجود رصد النقطة العمياء ،والمساعدة على هبوط المرتفعات ،ومن المفترض ان تتوفر السيارة بمحركات هجين ،وستكشف هوندا عن أداء السيارة والمواصفات كاملة لاحقا .

