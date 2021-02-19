هوندا تزيح الستار عن موديل HR-V 2022 الجديد كليا.. مواصفات

أزاحت هوندا الستار عن موديل HR-V الجيل الجديد كليًا ، والتي ظهرت بتصميم عصري كوبيه بأحدث تقنيات السلامة والترفيه ، وظهرت السيارة بواجهة بسيطة من الموديل الحالي .
وتتمتع السيارة الجديدة بشبك أمامي كبير ،مع وجود مصد ومصابيح امامية نحيفة ، مع تصميم جانبي رياضي وسقف مقوس بعض الشئ، بالإضافة إلى جناح خلفي على السقف .
جدير بالذكر أن هوندا موتور ونيسان موتور سيقومان ببيع عدد أقل من السيارات بواقع 250 ألف خلال السنة المالية الحالية للشركتين ،والسبب هو النقص العالمي في رقائق أشباه الموصلات الضرر بالإنتاج ،وعلى الرغم من هذه المشكلة إلى أن هوندا سجلت أفضل من المتوقع خلال الربع الأول من أكتوبر إلى ديسمبر خلال العام الماضي.
وتتمتع السيارة الجديدة بشبك أمامي كبير ،مع وجود مصد ومصابيح امامية نحيفة ، مع تصميم جانبي رياضي وسقف مقوس بعض الشئ، بالإضافة إلى جناح خلفي على السقف .
ومن الداخل تتمتع السيارة بلوحة قيادة جديدة كليا ،مع شاشة تابلت نظام المعلومات ،مع زخرفات كروم وسوداء ، وعدد كبير من أنظمة السلامة ، مثل البقاء في حارة الطريق ، من أجل التعرف على علامات الطريق .
مع وجود رصد النقطة العمياء ،والمساعدة على هبوط المرتفعات ،ومن المفترض ان تتوفر السيارة بمحركات هجين ،وستكشف هوندا عن أداء السيارة والمواصفات كاملة لاحقا .
جدير بالذكر أن هوندا موتور ونيسان موتور سيقومان ببيع عدد أقل من السيارات بواقع 250 ألف خلال السنة المالية الحالية للشركتين ،والسبب هو النقص العالمي في رقائق أشباه الموصلات الضرر بالإنتاج ،وعلى الرغم من هذه المشكلة إلى أن هوندا سجلت أفضل من المتوقع خلال الربع الأول من أكتوبر إلى ديسمبر خلال العام الماضي.