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رياضة

أسامة عرابي يكشف فرص الأهلي والزمالك في التأهل بدوري أبطال افريقيا

الخميس 04/مارس/2021 - 11:32 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أكد أسامة عرابي نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر، أن فرص الأحمر وسيمبا التنزاني هي الأقوى في الوصول للدور ربع النهائي عن المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أسامة عرابي في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: "الأهلي قادر على تخطي فيتا كلوب ولا بديل عن تحقيق الفوز وذلك من أجل تعويض الهزيمة الأخيرة أمام سيمبا والتي أرى أن الإجهاد هو السبب الرئيسي لها".

وأضاف: "الأهلي يحتاج بشدة لحصد النقاط الـ3 أمام فيتا، ورغم وجود بعض الغيابات مثل علي معلول ولكن بقية العناصر قادرة على قيادة الفريق للفوز".

وتابع: "فرص المريخ أصبحت ضعيفة للغاية، ولذلك فإن الأهلي مطالب بإقصاء فيتا كلوب في المباراتين القادمتين".

وتحدث عن فرص الزمالك قائلا: "الأبيض مطالب بشدة على الأقل بالتعادل في رادس، والعودة للفوز على الترجي في القاهرة، وإذا تحقق ذلك أرى أن فرص الزمالك ستكون كبيرة في التأهل وأيضا تصدر هذه المجموعة".

وواصل: "المستوى الفني للزمالك أرى أنه أفضل بكثير من المولودية رغم التعادل معه في القاهرة، كما أرى أن الترجي لا يمتلك القائمة القوية التي كانت لديه في فترات سابقة، وذلك يزيد من فرص الأبيض للتأهل على حسابه".
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